Lexus, 6'ncı nesil hibrit teknolojisi, yenilenen kabini ve gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip yeni NX modelini 2027'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Lexus NX, kendini şarj eden tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit batarya seçeneklerinin yanı sıra daha dinamik dış tasarımı, kişiselleştirilebilen kabin atmosferi ve sürüş konforunu artıran geliştirmeleriyle markanın lüks SUV deneyimini müşterilere sunacak.

Silüetini koruyan model, gövdeyle bütünleşen çerçevesiz ön panjuru ve yenilenen farlarıyla daha sportif ve modern bir görünüm sergiliyor. Aerodinamik verimliliği destekleyen panjur tasarımı, Adaptif Uzun Far Sistemi, viraj aydınlatmaları ve far yıkama özelliğini bir araya getiren yeni farlarla tamamlanıyor.

Arka bölümde yeniden yorumlanan ışık şeridi ve "L" motifli aydınlatmalar, NX'in görsel kimliğini güçlendirirken, yeni gündüz farları, çift paralel çubuk biçimindeki sinyaller, yan etekler ve koyu tonlu çok kollu jantlar da modelin duruşunu öne çıkarıyor.

Yeni NX'in kabini, "Clean x Tech" tasarım yaklaşımıyla sadeliği ileri teknolojiyle buluşturuyor. Yeni Lexus ES ve TZ'den ilham alan yatay ön konsol, daha ferah bir atmosfer oluştururken, aynı eksende konumlandırılan 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç multimedya ekranı, sürücünün bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Kullanıcı elini yaklaştırdığında aydınlanan ve dokunulduğunda fiziksel geri bildirim sunan gizli kumandalar da sade tasarıma bütünlük kazandırıyor.

Avrupa'da ilk kez sunulacak "Lexus Sensory Concierge" teknolojisi, aydınlatma, müzik, iklimlendirme, koltuk sıcaklığı ve kabin kokusunu uyum içinde yöneterek kişiselleştirilmiş bir ortam sunuyor.

Üç deneyim modu, 50 farklı aydınlatma tonu ve Givaudan işbirliğiyle geliştirilen kokular sayesinde Lexus'un "omotenashi" misafirperverlik anlayışı, her yolculukta farklı bir atmosfer sağlıyor.

İki batarya seçeneği bulunuyor

Model, yeni nesil hibrit teknolojisiyle performans ve verimliliği bir araya getiriyor. Kendi kendini şarj eden tam hibrit NX 350h, 190 HP sistem gücüyle markanın sürücünün taleplerine hızlı yanıt veren sürüş karakterini destekliyor.

NX 350h'de bataryanın ağırlığı ve hücre sayısı azaltılırken, soğutma sisteminde de geliştirmeler yapıldı. Önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçeneklerinin sunulacağı modelde, 1500 kilogram çekme kapasitesi bulunuyor.

NX'in ürün gamında ayrıca şarj edilebilir hibrit NX 450h+ de yer alıyor. 23 kWh kapasiteli bataryaya ve 296 HP sistem gücüne sahip versiyon, 100 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sağlayacak.

Yeni NX'in tüm versiyonlarında yeni nesil "Lexus Safety System" ile aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleri standart olarak yer alacak. Daha geniş bir alanı algılayabilen sistemler, olası çarpışma risklerini belirleyerek sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde fren, direksiyon ve çekiş desteği sağlıyor.

Geliştirilen Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radar Hız Sabitleyici, Şeritten Ayrılma Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı, farklı trafik koşullarında sürücüye daha kapsamlı destek sunuyor. Acil Durumda Sürüş Durdurma Sistemi ise sürücünün aracı kullanamayacak durumda olduğunu algıladığında NX'i bulunduğu şerit içinde yavaşlatarak durduruyor ve dörtlü ikaz lambalarını devreye alıyor.

Yeni NX modelinin 2027 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de müşterilerle buluşması planlanıyor.