Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 6. sıraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 6. sıraya yükseldi

Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası\'nın İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 6. sıraya yükseldi

Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yapılan İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 6. sıraya yükseldi. Şirket, geçtiğimiz yıl net satışlarda yüzde 60 büyüme kaydetti ve sektöründe en çok tercih edilen markalardan biri haline geldi.

28.05.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO), şirketleri üretim ve satış performanslarına göre değerlendirdiği "İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışmasında iki sıra birden yükselerek 6'ncı sırada yer aldı.

Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Ege'nin İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında bölgenin en büyük 6'ncı firması oldu. Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu araştırması "2023 yılı üretimden satışlar" kriterine göre yapıldı. Sonuçlar, İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı. Lezita geçen yıl listede 8'inci sırada yer almıştı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın çalışmada ilk 10'daki yerini koruduğuna dikkat çekti. Ergül, "Türkiye ekonomisine yön veren dev şirketler arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Lezita olarak kesintisiz olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Global bir gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Lezita, geçtiğimiz yıl net satışlarda yüzde 60 büyüme kaydetti. 2006 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek sektöründe en çok tercih edilen ve sevilen markalardan biri haline gelen Lezita, kendi sektöründe ilk 5 marka arasında yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 6. sıraya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
09:28 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 6. sıraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement