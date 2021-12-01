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Lezzetli pastalar için gerekli tüm ürünler Metro Türkiye'de - Son Dakika

Lezzetli pastalar için gerekli tüm ürünler Metro Türkiye'de

01.12.2021 12:30
Lezzetli pastalar için gerekli tüm ürünler Metro Türkiye'de

Metro Türkiye, raflarında yer alan ürünlerle lezzetli pastalar hazırlamak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Metro Türkiye, raflarında yer alan ürünlerle lezzetli pastalar hazırlamak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'nin uzun deneme ve ürün geliştirme süreçlerinden geçirerek kendi markası Metro Chef ve Rioba altında sunduğu geniş çeşitlilikteki pastacılık ürünleri içerisinde şeker ilavesiz, organik, glütensiz ve vegan ürün seçenekleri de yer alıyor.

Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, ürünlerinin kalitesi ve yarattığı çözümlerle gastronomi sektörüne destek veriyor. Bu doğrultuda 2017 yılında profesyonel pastacılık şeflerinin tüm ihtiyaçlarını tespit ederek ürün çeşitliliğini artırmaya başlayan Metro Türkiye, uzun deneme ve ürün geliştirme süreçleri sonunda kendi markası Metro Chef ve Rioba altında pastacılık ürünlerini hem profesyonellerin tutkularını besleyecek hem de kendi evinin şefi olanlara ilham verecek çözümlerle sunuyor.

Metro Chef ürünleri içerisinde çikolata ve konfiseri, nişasta, unlar, pastacılık yağları, süt ürünleri, meyve ve sebze püreleri, topping ve soslar, bisküviler, dolgu ürünleri, su bazlı gıda renklendiricileri, pastacılık gereçleri gibi pastacılığa dair oldukça geniş çeşitlilikteki ürünler bulunuyor. Pastacılık ürünlerinde müşterilerinin her ihtiyacını uçtan uca karşılamak için çalışmalarına devam eden Metro Türkiye'nin Rioba markası altında ise yemeye hazır tatlılar da yer alıyor.

Raflarında sağlıklı ve alternatif beslenme şekillerine önem verenler için birçok farklı kategoride ürün bulunduran Metro Türkiye, pastacılık kataloğunda da müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Pastacılık kataloğu içerisinde şeker ilavesiz ürünlerden organik ürünlere, glutensiz ürünlerden vegan ürünlere kadar birçok alternatif sunan Metro Türkiye, lezzetli ve sağlıklı pastalar yapmak isteyenlerin alışveriş için ilk tercihi olmak üzere geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor.

Gastronomi, Türkiye, Metro, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lezzetli pastalar için gerekli tüm ürünler Metro Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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