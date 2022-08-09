LG Smart TV'ler Prime Video izleme deneyimini geliştiriyor - Son Dakika
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LG Smart TV'ler Prime Video izleme deneyimini geliştiriyor

09.08.2022 11:24
LG Smart TV'ler Prime Video izleme deneyimini geliştiriyor

LG Electronics (LG), smart TV'lerinde izleme deneyimini modernize etmeye ve genişletmeye devam ediyor.

LG Electronics (LG), smart TV'lerinde izleme deneyimini modernize etmeye ve genişletmeye devam ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG'nin webOS akıllı TV platformu sürekli gelişip yeteneklerini artırırken kullanıcıların izleme keyfine giden yolunu kolaylaştırıyor.

Bu kolaylaştırma çalışmalarının bir parçası olarak, LG'nin en yeni Smart TV modelleri, artık doğrudan LG TV ana ekranındaki "Şimdi Yayınlanıyor" bölümünden erişilebilen kişiselleştirilmiş içerik önerilerine kolay erişimle, gelişmiş Prime Video deneyimine sahip ilk modeller olarak sunuluyor.

Böylelikle dünya çapındaki akış hizmetinde favori bir şovu izlemenin, TV'yi açmak, sesli komut veya "Sihirli Uzaktan Kumandayı" kullanarak "Şimdi Yayınlanıyor" bölümüne gitmek kadar kolay hale geliyor. Kullanıcılar, kaldıkları yerden film veya şov izlemenin yanı sıra, Prime Video uygulamasını açmak zorunda kalmadan ekranda Prime Video içerik önerilerine göz atabiliyorlar. Üstelik bu öneriler, zevklerine ve görüntüleme geçmişine göre filtrelenmiş, beğenilerine uygun içeriği yansıtıyor. TV, izlenen son iki başlığı ve kullanıcıların yeni şovlardan, filmlerden veya canlı sporlardan keyif alabilecekleri kişiselleştirilmiş içeriğin bir listesini gösteriyor.

Bu geliştirme, LG'nin 2021/2022 model Smart TV'leri için yakın zamanda yapılan bir yazılım güncellemesiyle global olarak kullanıma sunuldu. TV sahipleri, Prime Video uygulamasını başlatırken bir bildirimle Prime Video kullanıcı deneyimi geliştirmesinin kullanılabilirliği konusunda uyarılacak ve Prime Video ayarları sayfasından güncellemeyi indirebilecekler.

Dünya çapında LG TV'lerde en popüler akış hizmetlerinden biri olan Prime Video, etkileyici içerik seçimiyle her zevke ve ilgiye hitap ediyor. Filmler, TV şovları, belgeseller ve daha fazlasından oluşan geniş kitaplığı arasında The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys ve Tomorrow War gibi beğeni toplayan Amazon Orijinalleri ve ayrıca Thursday Night Football gibi özel canlı spor etkinlikleri yer alıyor.

LG Smart TV'lerde optimize edilmiş Prime Video deneyimi, Amazon ve LG'nin kullanıcı ve görüntüleme deneyimini genişletme ve düzenleme konusundaki çalışmalarının örneği olarak gösteriliyor.

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Kaynak: AA

Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi LG Smart TV'ler Prime Video izleme deneyimini geliştiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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