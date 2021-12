LG Signature marka elçisi John Legend, CES 2022'ye davet diyor

LG Signature marka elçisi John Legend, LG'nin de katılacağı dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak kabul edilen Consumer Technology Association'a (CES) davet ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirket, CES 2022'ye katılımını duyurmak amacıyla ödüllü sanatçı ve yeni LG Signature marka elçisi John Legend'in yer aldığı canlı bir video yayınladı.

"Hak ettiğin daha iyi yaşam (The Better Life You Deserve)" temasına göre hazırlanan yaklaşık 30 saniyelik tanıtım videosu, konukları 4 Ocak günü Türkiye saatiyle 19: 00'da LG'nin CES'teki resmi duyuru etkinliği olan LG World Premiere'e davet ediyor.

LG'ye özel yılbaşı dönemi şarkısı You Deserve It All'ı söyleyen Legend, herkesi hak ettikleri daha iyi hayatları yaşamalarını sağlayan yenilikleri deneyimlemek için CES'te LG'ye katılmaya çağırıyor. İlk LG Dünya Prömiyerinde, LG'nin CES sitesini ve küresel YouTube kanalını ziyaret eden LG takipçileri, şirketin en son yaşam tarzı zorluklarını karşılamak için ilerleme vizyonunu görecek.

LG, 2022'de yeni CES formatına uygun olarak, küresel çapta daha fazla tüketicinin katılımını sağlamak amacıyla yeni bir deneyim sunuyor ve fiziksel unsurlarla dijital unsurları birleştiriyor. Gelişmiş sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanan LG'nin planı, dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçileri, en son yeniliklerinin benzersiz avantajlarını ve hepsini birleştiren benzersiz vizyonu deneyimlemek için sorunsuz bir şekilde birbirine bağlıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LG Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Jeong-seok, şunları kaydetti:

"Günümüz tüketicileri daha kolay, daha tatmin edici hayatlar yaşamayı hak ediyor ve LG'yi her gün yenilik yapmaya iten şey de bu. CES'te LG'nin bunu nasıl mümkün kıldığını, hepimizin günlük olarak karşılaştığımız zorluklara rağmen hayatın nasıl daha iyi hale getirilebileceğini göstermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."