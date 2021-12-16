Üye Girişi
LG Signature marka elçisi John Legend, CES 2022'ye davet diyor - Son Dakika

LG Signature marka elçisi John Legend, CES 2022'ye davet diyor

16.12.2021 10:47
LG Signature marka elçisi John Legend, CES 2022'ye davet diyor

LG Signature marka elçisi John Legend, LG'nin de katılacağı dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak kabul edilen Consumer Technology Association'a (CES) davet ediyor.

LG Signature marka elçisi John Legend, LG'nin de katılacağı dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak kabul edilen Consumer Technology Association'a (CES) davet ediyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirket, CES 2022'ye katılımını duyurmak amacıyla ödüllü sanatçı ve yeni LG Signature marka elçisi John Legend'in yer aldığı canlı bir video yayınladı.

"Hak ettiğin daha iyi yaşam (The Better Life You Deserve)" temasına göre hazırlanan yaklaşık 30 saniyelik tanıtım videosu, konukları 4 Ocak günü Türkiye saatiyle 19: 00'da LG'nin CES'teki resmi duyuru etkinliği olan LG World Premiere'e davet ediyor.

LG'ye özel yılbaşı dönemi şarkısı You Deserve It All'ı söyleyen Legend, herkesi hak ettikleri daha iyi hayatları yaşamalarını sağlayan yenilikleri deneyimlemek için CES'te LG'ye katılmaya çağırıyor. İlk LG Dünya Prömiyerinde, LG'nin CES sitesini ve küresel YouTube kanalını ziyaret eden LG takipçileri, şirketin en son yaşam tarzı zorluklarını karşılamak için ilerleme vizyonunu görecek.

LG, 2022'de yeni CES formatına uygun olarak, küresel çapta daha fazla tüketicinin katılımını sağlamak amacıyla yeni bir deneyim sunuyor ve fiziksel unsurlarla dijital unsurları birleştiriyor. Gelişmiş sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanan LG'nin planı, dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçileri, en son yeniliklerinin benzersiz avantajlarını ve hepsini birleştiren benzersiz vizyonu deneyimlemek için sorunsuz bir şekilde birbirine bağlıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LG Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Jeong-seok, şunları kaydetti:

"Günümüz tüketicileri daha kolay, daha tatmin edici hayatlar yaşamayı hak ediyor ve LG'yi her gün yenilik yapmaya iten şey de bu. CES'te LG'nin bunu nasıl mümkün kıldığını, hepimizin günlük olarak karşılaştığımız zorluklara rağmen hayatın nasıl daha iyi hale getirilebileceğini göstermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

John Legend, You Deserve, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG Signature marka elçisi John Legend, CES 2022'ye davet diyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:29 Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir
10:26 Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!
10:19 8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi
10:17 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!
10:02 Çilem Doğan'dan yüzüne kezzap atan erkekle evlenen Berfin'e destek: Yalnız bıraktınız
09:59 Bahar Candan'dan gündem olacak itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım!
09:49 İstanbul'a ilk kar düştü! İç kesimlerde etkili olacak
09:45 Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti
09:37 Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir
09:34 Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı!
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor         
10:48
Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir         
10:29
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı         
09:38
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 10:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: LG Signature marka elçisi John Legend, CES 2022'ye davet diyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement