Libya'nın Birleşik Bütçe Umutları

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusu ve batısı arasında varılan "birleşik bütçe" anlaşmasının uygulanmasıyla, ülkesinde yaşam standardının iyileşeceğini, fiyat istikrarı ve Libya dinarının güçleneceğini söyledi.

Libya Başbakanı Dibeybe, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusu ve batısı arasında 11 Nisan'da varılan birleşik bütçe anlaşmasının detayları hakkında bilgi verdi.

Dibeybe, birleşik bütçeyi oluşturan 4 kalem; "maaşlar, işletme giderleri, sübvansiyonlar ve kalkınma projeleri" için toplamda 167 milyar Libya dinarı (yaklaşık 26 milyar dolar) bütçe ayrıldığını kaydetti.

Birleşik bütçenin uygulanmasının yaşam standardının iyileşmesi, fiyat istikrarı ve Libya dinarının güçlenmesini beraberinde getireceğini aktaran Dibyebe, genel bütçeden maaşlar için 73, işletme giderleri için 10, sübvansiyonlar için 44, kalkınma projeleri için de 40 milyar Libya dinarı ayrıldığını söyledi.

Dibeybe, tüm harcamaların kapsamlı bir denetimden geçeceğini, Libya Ulusal Petrol Şirketinin faaliyetlerinin uluslararası denetim firmaları tarafından bağımsız bir dış denetime tabi tutulacağını kaydetti.

Birleşik bütçenin uygulanma sürecini izlemek ve değerlendirme yapmak için ortak bir komite kurulacağını aktaran Dibeybe, "birleşik bütçe" projesini savunmanın tek bir Libya'yı savunmak olduğunu ifade etti.

Dibeybe konuşmasında ayrıca kalkınma projelerinin detayları hakkında da bilgi verdi.

Libya'da 13 yılın ardından ilk kez birleşik bütçeye geçilmişti

Libya Merkez Bankası 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi (Doğu) ile Meclisin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyinin (Batı) anlaşmasının ardından birleşik bütçenin onaylandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca bu anlaşmada arabuluculuk yapan ABD'ye ve tüm Libyalı taraflara teşekkür edilmişti.

Libya'da biri başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti diğeri Temsilciler Meclisi tarafından atanan Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Uzmanlar, iki farklı hükümetin birbirinden bağımsız iki farklı bütçe üzerinden yaptığı harcamaların petrol zengini ülkedeki ekonomik krizin en önemli nedeni olduğunu belirtiyordu.