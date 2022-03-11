Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı şubatta arttı - Son Dakika

Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 6 bin 332 TEU olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, şubat ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Şubatta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 6 bin 332 TEU'ya yükseldi.

Dış ticarete konu konteyner miktarı yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı ve 747 bin 248 TEU oldu. Şubat ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 366 bin 155 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 0,1 azalarak 381 bin 93 TEU'ya geriledi.

Transit konteyner miktarı bu dönemde yüzde 19 artarak 198 bin 977 TEU oldu. Şubatta kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 60 bin 107 TEU olarak gerçekleşti.

Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 243 bin 599 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığını 181 bin 146 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 151 bin 838 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı takip etti.

Mısır, en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu

Mısır, 96 bin 873 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 86 bin 902 TEU ile İsrail'le yapılan taşımalar ve 76 bin 67 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar izledi.

En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 44 bin 602 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 89,7'si yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla 36 bin 649 TEU ile İspanya'ya ve 35 bin 122 TEU ile Belçika'ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 54 bin 273 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Elleçlenen dış ticarete konu 747 bin 248 TEU konteynerin yüzde 9'u Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Yük miktarı artış kaydetti

Bu yılın şubat ayında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 42 milyon 630 bin 425 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 1,5 artarak 11 milyon 496 bin 872 tona, ithalat amaçlı boşaltma miktarı yüzde 9,1 artarak 19 milyon 638 bin 691 tona çıktı. Dış ticaret taşımaları da yüzde 6,2 artarak 31 milyon 135 bin 563 ton oldu.

Transit yük taşımalarının yüzde 6,3 artarak 6 milyon 215 bin 35 ton olduğu tespit edildi. Şubatta kabotajda taşınan yük miktarı ise yüzde 13,4 arttı.

Aliağa Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 643 bin 498 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Liman Başkanlığını 6 milyon 287 bin 694 ton ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 5 milyon 486 bin 775 ton ile İskenderun Liman Başkanlığı takip etti.

Limanlarda, 300 bin 372 ton jet yakıtı elleçlemesi gerçekleştirildi

Limanlarda, 300 bin 372 ton jet yakıtı (benzin tipi) elleçlemesi gerçekleşti. Jet yakıtı, 212 bin 963 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 243,6) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Ham petrolün ise 1 milyon 22 bin 643 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi olduğu belirlendi.

Portland Çimento yük cinsi, ihracat yükleri içerisinde 919 bin 744 ton ile ilk sırayı aldı. Bu yük cinsini sırasıyla Klinker ve Feldispat takip etti.

Ham petrol limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 1 milyon 960 bin 734 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve hurda demir yük cinsleri izledi.

Deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 204 bin 403 ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika'yı sırasıyla İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımalar takip etti.

Aynı dönemde ithalatta en fazla yük elleçlemesinin 3 milyon 276 bin 93 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda olduğu belirlendi.