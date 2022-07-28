Linyit üretimi Mayıs ayında yüzde 3 azaldı - Son Dakika
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Linyit üretimi Mayıs ayında yüzde 3 azaldı

28.07.2022 10:27
Linyit üretimi Mayıs ayında yüzde 3 azaldı

Linyit satılabilir üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Katı yakıtlarda mayısta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 413 bin 20 ton, taş kömürü kokunda 401 bin 940 ton ve taş kömüründe 118 bin 426 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim mayısta bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 450 bin 401 ton, taş kömüründe 1 milyon 975 bin 532 ton ve taş kömürü kokunda 495 bin 747 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, mayısta taş kömürü teslimatının yüzde 51,6'sı termik santrallere, yüzde 22,3'ü kok tesislerine, yüzde 12,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,4'ü termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,4 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı mayısta yüzde 99,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 81,1, taş kömüründe yüzde 6 olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Linyit üretimi Mayıs ayında yüzde 3 azaldı - Son Dakika

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