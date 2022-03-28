Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Katı yakıt istatistikleri

28.03.2022 10:20
Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda ocakta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda ocakta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 661 bin 693 ton, taş kömürü kokunda 383 bin 129 ton ve taş kömüründe 101 bin 632 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 661 bin 376 ton, taş kömüründe 3 milyon 349 bin 196 ton ve taş kömürü kokunda 499 bin 564 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ocakta taş kömürü teslimatının yüzde 65,4'ü termik santrallere, yüzde 13,4'ü kok tesislerine, yüzde 9,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,1'i termik santrallere ve yüzde 9'u demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 90,5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocakta yüzde 100 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 76,7, taş kömüründe yüzde 3 olarak belirlendi.

YORUMLAR
500
Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu! Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu! Başkan Alinur Aktaş, katı atık bedeline son noktayı koydu Başkan Alinur Aktaş, katı atık bedeline son noktayı koydu Küçükçekmece'de 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı Küçükçekmece'de 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement