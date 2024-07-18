2023 Yılında Lisans Mezunlarının Kayıtlı İstihdam Oranı Yüzde 75,6 Oldu

Ekonomi

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri verisini açıkladı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında yüzde 67,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 67,7 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü yüzde 96,2 ile özel eğitim öğretmenliği oldu

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği yüzde 96,2, tıp yüzde 95,3, dil ve konuşma terapisi yüzde 93,9, elektrik öğretmenliği yüzde 93,2 ile ebelik yüzde 92,4 oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 87,4 ile sağlık ve refah oldu

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah yüzde 87,4, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 83,7, eğitim yüzde 79,8, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 79,6 ile iş, yönetim ve hukuk yüzde 74,8 oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 92,1 ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi yüzde 92,1, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı yüzde 88,7, endüstriyel kalıpçılık yüzde 86,1, metalurji yüzde 85,5 ile avcılık ve yaban hayatı yüzde 84,7 ve kaynak teknolojisi yüzde 84,7 oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı yüzde 77,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 77,3, doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 71,7 hizmetler yüzde 71, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 70,4 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik yüzde 69,6 olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15,0 ay iken bu süre 2023 yılında 14,4 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022 yılında 16,8 ay iken, 2023 yılında 15,9 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,3 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi 2,3 ay, tıp 4,2 ay, özel eğitim öğretmenliği 4,2 ay, eczacılık 5,5 ay ile ebelik 7,3 ay oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,7 ay ile sağlık ve refah oldu

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,9 ay), eğitim (12,1 ay) ile hizmetler (13,5 ay) olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,9 ay ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,0 ay), aşçılık (10,7 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,6 ay) ile eczane hizmetleri (11,9 ay) oldu.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,4 ay ile hizmetler oldu

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,4 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,4 ay), sağlık ve refah (15,3 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,3 ay) olarak gerçekleşti.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği oldu.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi oldu

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 79,3 oldu

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 79,3), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,3), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,9), eğitim (yüzde 62,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 59,4) oldu. En düşük uyum ise yüzde 19,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; iş, yönetim ve hukuk (yüzde 65,6), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 59,5), hizmetler (yüzde 57,8), sağlık ve refah (yüzde 45,4) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44,3) oldu. En düşük uyum ise yüzde 8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti. - İSTANBUL