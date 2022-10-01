Lisansız Elektrik Üretim Tesislerinin Tümünün Aynı Görevli Tedarik Şirketi Bölgesinde Bulunması Şartı Kaldırıldı - Son Dakika
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Lisansız Elektrik Üretim Tesislerinin Tümünün Aynı Görevli Tedarik Şirketi Bölgesinde Bulunması Şartı Kaldırıldı

01.10.2022 11:21
Lisansız Elektrik Üretim Tesislerinin Tümünün Aynı Görevli Tedarik Şirketi Bölgesinde Bulunması Şartı Kaldırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde değişik yaptı. Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde değişik yaptı. Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

EPDK'nin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabilecek. Bu durumda, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek.

Böylece tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

YORUMLAR
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EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 ay uzattı EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 ay uzattı EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar
Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lisansız Elektrik Üretim Tesislerinin Tümünün Aynı Görevli Tedarik Şirketi Bölgesinde Bulunması Şartı Kaldırıldı - Son Dakika

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