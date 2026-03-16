Üye Girişi
Son Dakika Logo

LME'de Elektronik İşlemler Durduruldu

16.03.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra Metal Borsası'nda (LME) teknik sorun nedeniyle elektronik işlemler durduruldu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) elektronik işlemlerin teknik sorun nedeniyle durdurulduğu ve işlemlerin ikinci platformda yeniden başlatılmasının planlandığı bildirildi.

LME'den yapılan açıklamada, "LME'nin elektronik piyasasının şu anda kullanılamadığı" belirtildi.

Ancak ofis içi işlemlerin normal şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, elektronik piyasada işlemlerin teknik aksaklık nedeniyle durduğu ve LME'nin işlemleri ikinci platformda yeniden başlatmayı planladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ancak, piyasanın ikinci platforma yeniden bağlanması ve emirleri tekrar girmesi zaman alacağından LME şu anda yedek fiyatlandırma yöntemini uygulayarak kapanış fiyatlarını belirlemeyi öngörüyor. Bu, bir fiyat bozulması olayına yol açacaktır. Elektronik piyasa, kapanış fiyatları penceresinden sonra yeniden kullanılabilir hale getirilecek." bilgisi paylaşıldı.

LME, bakır, alüminyum, çinko gibi temel sanayi metallerinin küresel fiyatlarının belirlendiği dünyanın en büyük ve en eski metal borsalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 21:02:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.