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Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek - Son Dakika

Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek

27.09.2021 19:31
Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek, System.String[]

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaştıklarını duyurdu.

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaştıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Pentagon ve Lockheed Martin'in F-35 üretim programında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lockheed Martin, Pentagon, Savaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Lockheed Martin, ABD'ye 2022'de beklenenden daha az F-35 teslim edecek - Son Dakika
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