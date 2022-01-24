Logo Grup Kurumsal Marka ve İletişim Direktörü Didem Tüzün Dülger oldu

Didem Tüzün Dülger, Logo Grup Kurumsal Marka ve İletişim Direktörü olarak atandı.

Logo Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Dülger, Logo Grup'un kurumsal iletişim, marka ve itibar yönetimi, medya ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik ve sponsorluk süreçlerini yönetecek. Üstlendiği bu rol ile Dülger, aynı zamanda Logo Liderler Platformu'na da dahil oldu.

Sankt Georg Avusturya Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Dülger, iş hayatına 2004 yılında Xerox Türkiye'de pazarlama iletişimi uzmanı olarak başladı.

Yüksek lisans için 2006 yılında ABD'ye giderek Brandeis International Business School'da MBA eğitimi sonrası 2008 yılında EMC Corporation'da ürün müdür yardımcısı olarak görev aldı.

2011 yılında Türkiye'ye dönerek Avea'da dijital ürün yönetimi ve dijital pazarlama ekiplerinde farklı kademelerde görevler üstlenen Dülger, Avea ve Türk Telekom marka birleşmesi sonrası kariyerine Türk Telekom Grubu'nda devam etti. Dülger, Türk Telekom Grubu'nda pazarlama İletişimi alanında farklı alanlarda yönetici olarak görev yaptı.