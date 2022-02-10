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Logo Yazılım, "Big Stars" ödülünü 4'üncü kez aldı - Son Dakika

Logo Yazılım, "Big Stars" ödülünü 4'üncü kez aldı

10.02.2022 11:36
Logo Yazılım, "Big Stars" ödülünü 4'üncü kez aldı

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda Logo Yazılım, "Büyükler Ligi" olarak anılan ve 2021 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği "Big Stars" kategorisinde 4'üncü kez ödüle layık görüldü.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda Logo Yazılım, "Büyükler Ligi" olarak anılan ve 2021 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği "Big Stars" kategorisinde 4'üncü kez ödüle layık görüldü.

Logo Yazılım açıklamasına göre, bu yıl Türkiye'de 16'ncısı gerçekleştirilecek Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, 1995 yılında ilk olarak San Jose'de başladı. Son 5 yılda en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen program, kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunuyor.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'na en az 3 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, kendi teknolojisini üreten, teknolojide AR-GE yatırımları bulunan, Türkiye'de kurulu ve genel merkezi bu ülkede yer alan şirketler başvurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, sektörle ilgili bu önemli ödülü 4. kez almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, "Alanında en önde gelen kuruluşlarından biri olan Deloitte'un değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini bulan Big Stars ödülü, bizim şirket olarak bir yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ve gösterdiğimiz çabaların takdir edilmesi açısından çok değerli." ifadesini kullandı.

Ödülün; tüm şirket çalışanları için önemli bir motivasyon kaynağı, iş ortakları için doğru seçim yaptıklarının göstergesi ve büyüme stratejileri açısından da ne kadar doğru yolda olduklarının kanıtı olduğunu aktaran Koyuncu, "Logo Yazılım olarak ülkemiz yazılım sektörüne yüksek katma değerli ürünler sunmaya ve büyümemizi sürdürerek ülke ekonomisine pozitif değer yaratmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Araştırma Geliştirme, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Logo Yazılım, 'Big Stars' ödülünü 4'üncü kez aldı - Son Dakika Ekonomi


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