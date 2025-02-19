Lojistik Hizmet İhracatı Hedefleri Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Lojistik Hizmet İhracatı Hedefleri Büyüyor

Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektöründe hizmet ihracatını 2025'te 48 milyar $ hedefliyor.

19.02.2025 09:21
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Ticaret Bakanlığı'nın lojistik ve taşımacılık sektöründe hizmet ihracatı hedefi, 2025 yılında 48 milyar dolar; 2028 yılında ise 78 milyar dolara ulaşmak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay almakta ve dünyada 11. sırada yer alarak, hem hizmet ihracatımızın lokomotifi, hem de dış ticaretimizin en önemli bileşeni olarak konumlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Hizmet ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan sektörün payını her yıl daha da artırması hedeflenmekte olup, 2024 yılında 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı rakamının 38,9 milyar doları lojistik ve taşımacılık sektörünün çalışmalarıyla gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin, ülkemizin ekonomik gücüne ve dünya ticaretindeki konumuna sağladığı katkı göz önünde bulundurularak, 2024 yılında 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımızı, 2025 yılında 48 milyar dolara, 2028 yılında ise 78 milyar dolara ulaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için sektör paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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