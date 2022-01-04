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Lokantacılar Odası'nda değişim zamanı - Son Dakika

Lokantacılar Odası'nda değişim zamanı

04.01.2022 14:10
Lokantacılar Odası'nda değişim zamanı

2700 üyesi bulunan Bursa Lokantacılar Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor.

2700 üyesi bulunan Bursa Lokantacılar Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. 53 yıldır oda başkanı olan Arif Tak'ın karşısında 'şimdi değişim zamanı' sloganıyla yola çıkan Başkan Adayı Abdullah Vatansever, artık esnafın yeni yüzleri aradığını belirterek, "Şimdi değişim zamanı. Sadece aidat alıp evrak veren bir oda olmayacağız. Esnaf arkadaşlarımızın sorunlarını gündeme getirip çözüm önerileri üreteceğiz" dedi.

Her üyeyi kucaklamaya ve işyerlerinde ziyaret edip görüşlerini almaya çalıştıklarını ifade eden Vatansever, "Esnaf arkadaşlarımızın şikayetlerini yerinde dinleyeceğiz ve anında çözüm geliştirmeye çalışacağız. Bir takvim dahilinde belirli sürelerde üyelerimizi ziyaret edip, dert sıkıntı ve önerilerini dinleyip bunlarla ilgili projeler üreteceğiz" diye konuştu

Seçildikleri takdirde lokantacı esnafı için her mahalleye bir temsilci atayacaklarını kaydeden Abdullah Vatansever, "Ben ve arkadaşlarımın oda konusunda ciddi bir tecrübesi var. Artık üyelerimiz değişim istiyor. Dinamik, tecrübeli ve herkesi kucaklayan bir yönetim oluşturduk. Odaya üye olmayı sadece aidat ödemekten ibaret zanneden ve bu sebeple kayıt dışı çalışan meslektaşlarımız var. Biz bunun önüne geçmek için odayı işlevsel hale getireceğiz. Şeffaf, hesap verebilir ve proje üreten bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz" şeklinde konuştu

Bursa'nın aslında bir gastronomi şehri olduğunu, bu konuda yeterli çalışma yapılmadığı için marka şehir haline gelemediğini vurgulayan Abdullah Vatansever, "Bursa'nın yemek kültürü çok zengin. 17 sene eğitmenlik yaptığım sırada Bursa'da 800 yemek çeşidini uyguladık. Bu kültürün ortaya çıkarılması ile birlikte mesleğimizin ve Bursa'nın tanıtımına da ciddi katkı yapmayı hedefliyoruz"

Oda üyelerinin geçmiş dönemlerde çok yalnız bırakıldığını hatırlatan Vatansever projelerini şöyle açıkladı: "Haksız rekabete dur diyeceğiz. Üyelerimiz odadaki her türlü gelişmeden haberdar olacak. Eleman arama derdine son vereceğiz, biz yetiştireceğiz. Fiyat tarifelerindeki ezber düzene son vereceğiz. Hayırlı olsun ve tanışma ziyaretleri tertipleyeceğiz. Kredi ve finansman desteği konusunda adımlar atacağız"

Gençlerle yola çıktığını hatırlatan Abdullah Vatansever, bir oyun bile değerli olduğunu belirterek bütün meslektaşlarını odaya sahip çıkmaya ve 8 Ocak Cumartesi günü Küçüksanayi Besob binasında oy kullanmaya çağırdı.

1970 yılından beri Kapalıçarşı'da lokanta işleten Abdullah Usta, 2017 yılında yılın Ahi'si seçilmişti. Vatansever'in odada 28 yıllık yönetici tecrübesi de bulunuyor. - BURSA

Lokantacılar Odası'nda değişim zamanı
Lokantacılar Odası'nda değişim zamanı
Lokantacılar Odası'nda değişim zamanı
Lokantacılar Odası'nda değişim zamanı

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Esnaf, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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