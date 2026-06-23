Londra'da Sıcak Hava ve Şiddetli Yağış Aksaklık Yarattı - Son Dakika
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Londra'da Sıcak Hava ve Şiddetli Yağış Aksaklık Yarattı

Londra\'da Sıcak Hava ve Şiddetli Yağış Aksaklık Yarattı
23.06.2026 12:13
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Aşırı sıcaklar ve şiddetli yağış, Londra'daki metro ve tren hatlarında büyük aksaklıklar oluşturdu.

İngiltere'yi son günlerde etkisi altına alan aşırı sıcak hava ve dün gece yaşanan şiddetli yağış sonrası Londra'daki çoğu metro ve tren hattı ulaşımında ciddi aksaklıklar görülürken, bazı hatlarda operasyon durduruldu.

Ülke genelinde pazar gününden beri etkili olan sıcak hava dalgası raylı ulaşımda aksamalara yol açarken, dün gece yaşanan şiddetli yağış sonrasında Londra metrosunda bazı hatlarda sinyal hatası meydana geldi.

Şehirde Circle Line seferleri tamamen askıya alınırken, Londra merkezine bağlanan District, Elizabeth, Metropolitan, Hammersmith&City ve Mildmay hatları dahil olmak üzere birçok hatta geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor.

Bu sabah özellikle Baker Street gibi ana aktarma istasyonlarında iptal olan ve ciddi aksamalar yaşanan seferler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Aşırı sıcak hava koşulları, metro istasyonlarında bekleyen yolcuları oldukça zorladı.

Aşırı sıcak havalarda altyapının sağlıklı çalışmasında sorunlar yaşandığından, Londra'nın toplu taşıma sistemini yöneten Transport for London (TfL) yolculara sıcak hava dalgası süresince gerekli olmadığı sürece hatları kullanmamaları önerisinde bulundu.

TfL ayrıca yolculara yola çıkmadan önce hatlardaki son durumu kontrol etmelerini tavsiye etti.

İngiltere'de sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seyredeceği ve bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi bu nedenle dün kırmızı alarm yayınlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Londra'da Sıcak Hava ve Şiddetli Yağış Aksaklık Yarattı - Son Dakika

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