Londra Metal Borsası'nda nikel fiyatı yüzde 8,5 düştü - Son Dakika

Londra Metal Borsası'nda (LME) nikelin ton fiyatı yüzde 8,5 azalarak 43 bin 995 dolara geriledi.

Dünyanın en büyük nikel üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ortaya çıkan tedarik endişeleriyle geçen hafta nikelin ton fiyatı 100 bin doları aşmıştı. Elektrikli araçlar ve çelik sanayisi için büyük önem taşıyan nikel fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle 8 Mart'ta LME'de işlemler durdurulmuştu.

LME, pazartesi günü yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan rekor artış ve dalgalanmalar nedeniyle nikel ve diğer ana metal işlemlerinde günlük fiyat limitleri belirleneceğini duyurmuştu. Buna göre, nikelde bu limit aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak belirlendi.

Farklı metaller ve emtialar için vadeli işlem sözleşmeleri sunan İngiltere merkezli LME'de 3 ay vadeli nikelin ton fiyatı, Londra saati ile 08.01'de 7 Mart'taki kapanışa göre yüzde 8,5 azalarak 43 bin 995 dolardan işlem gördü.

Rusya rezervlerde dördüncü, üretimde üçüncü sırada

US Geological Survey verilerine göre, dünyada 95 milyon tondan fazla nikel rezervi bulunuyor. Endonezya ve Avustralya, her biri sahip oldukları 21 milyon tonla küresel nikel rezervinin toplam yüzde 44'ünü, Brezilya ise 16 milyon tonla yaklaşık yüzde 17'sini elinde bulunduruyor.

Rusya ise 7 milyon 500 bin ton nikel rezervi ile dünyanın nikel rezervlerinin yüzde 8'ine sahip dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

Nikel üretiminde ise geçen yıl 1 milyon ton ile Endonezya başı çekerken, onu 370 bin ton ile Filipinler ve 250 bin ton ile Rusya takip ediyor. Dünyada toplam nikel üretiminin geçen yıl 2,7 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor.