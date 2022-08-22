Lübnanlı milyarder Mikati'nin yatı "Chopi Chopi" Fethiye'de - Son Dakika
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Lübnanlı milyarder Mikati'nin yatı "Chopi Chopi" Fethiye'de

22.08.2022 17:28
Lübnanlı milyarder Mikati'nin yatı "Chopi Chopi" Fethiye'de

Lübnanlı iş insanı Taha Mikati'nin ultra lüks yatı "Chopi Chopi", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Lübnanlı iş insanı Taha Mikati'nin ultra lüks yatı "Chopi Chopi", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 80 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki lüks mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Bu arada, mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

2013 yılında İtalya'da üretilen yat, helikopter pisti ve plaj kulübünün yanı sıra sauna, spor salonu, masaj odası, asansör ile jakuzi gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

1 VİP olmak üzere 6 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta, 33 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatın ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

Lüks yatın uluslararası yat sitelerinde Lübnanlı iş insanı Taha Mikati'ye ait olduğu belirtilirken, Mikati ailesi fertlerinin de yakıt ikmali süren yatta bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Aliağa Rafinerisi, Fethiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lübnanlı milyarder Mikati'nin yatı 'Chopi Chopi' Fethiye'de - Son Dakika

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