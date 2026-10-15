Lufthansa, Frankfurt varışlı uçuşlarda ihtiyaçtan fazla yakıt yükleyecek - Son Dakika
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Lufthansa, Frankfurt varışlı uçuşlarda ihtiyaçtan fazla yakıt yükleyecek

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Lufthansa, Frankfurt'taki yakıt sıkışıklığı nedeniyle kente varışlı seferlerde uçaklara ihtiyaçtan fazla yakıt yükleme talimatı verdi. Fraport ise boru hattındaki rutin bakımın operasyonu etkilemediğini, yaklaşık 10 günlük talebi karşılayacak depolama kapasitesi olduğunu bildirdi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt'taki yakıt arzında yaşanan sıkışıklık nedeniyle Frankfurt varışlı seferlerde uçaklara ihtiyaçtan fazla yakıt yüklenmesi talimatı verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, jet yakıtı boru hatlarından birindeki kapasite düşüşü nedeniyle yakıt tedarikinin daraldığı, bu doğrultuda önleyici bir adım atıldığı bildirildi. Bu kapsamda, pilotlara Frankfurt varışlı seferlerde uçaklara ihtiyaçtan fazla yakıt yüklemeleri talimatının verildiği belirtildi.

Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport'tan yapılan açıklamada ise havalimanına jet yakıtı sağlayan boru hattında rutin bakım çalışması yapıldığı kaydedildi.

Bu durumun operasyon planlamalarında önceden dikkate alındığı belirtilen açıklamada, havalimanında alternatif tedarik hatları ve yaklaşık 10 günlük talebi karşılayabilecek geniş bir depolama kapasitesi bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Havalimanının operasyonel kabiliyeti bu durumdan etkilenmemiştir, yolcuların endişelenmesine gerek yoktur" ifadesi kullanıldı.

Alman basınından Bild gazetesinde yer alan haberde ise boru hattı bakımının yanı sıra Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesinin de lojistik süreçleri zorlaştırdığı öne sürüldü. Haberde, nehirdeki düşük su seviyesi nedeniyle tanker gemilerinin kısıtlı navigasyonla çalışabildiği ve bunun da tedarik durumunu baskıladığı belirtildi.

Kaynak: AA
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