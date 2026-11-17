Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group, pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile süren toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığında 2033 sonuna kadar 1000 yeni pilot alımı ve yılda 150 kaptan pilot terfisi öngören yeni teklifini açıkladı.

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, pilotlarla devam eden ücret ve çalışma koşulları anlaşmazlığında, VC'ye yeni kokpit personeli istihdamını da öngören kapsamlı bir teklif sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni teklifin 2033 sonuna kadar 1000 yeni pilot alımının yanı sıra her yıl 150 ilave kaptan pilot terfisi imkanı sunduğu ifade edildi.

Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Michael Niggemann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Teklif, pilotlarımız için uzun vadeli istihdam ve kariyer beklentilerini ana marka Lufthansa Classic'in rekabet gücüne yapılacak katkılarla birleştiriyor. Şu anki en kritik nokta, pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile bu temel üzerinde bir anlaşmaya varmaktır." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında eski eyalet başbakanları Bodo Ramelow ve Roland Koch'un arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde 18 turun ardından anlaşma sağlanamadı.

Uzlaşma sağlanamadı, VC sendikası 23 Kasım'a kadar süre tanıdı

Lufthansa arabulucuların önerdiği taslağı reddederken, VC sendikası üyelerine gönderdiği bilgilendirme notunda şirketin yeni teklifine ilk aşamada temkinli yaklaştı.

Arabulucuların önerileri doğrultusunda kendi çerçeve belgesini hazırlamayı planlayan sendikadan yapılan açıklamada, "Yine de işverene tutumunu yeniden gözden geçirmesi için 23 Kasım 2026 tarihine kadar süre veriyoruz." denildi.

İşverenin arabulucu taslağını kabul etmesi halinde açık kalan başlıkların netleştirileceği belirtilirken, sendika bilgilendirmesinde grev ihtimaline ilişkin bir ifadeye yer verilmedi.

Yedi ay süren müzakerelerin anlaşmasızlıkla sonuçlanmasının hayal kırıklığı oluşturduğunu bildiren VC, tercih ettikleri uzlaşma modelinin pilotların önemli ekonomik tavizlerinin yanı sıra uzun vadeli planlama güvencesi ve CityLine çalışanları için gelecek perspektifi sunduğunu vurguladı.

Teklifte ek ödeme ve CityLine pilotlarına geçiş imkanı yer alıyor.

Lufthansa'nın sunduğu teklifte, ana marka Lufthansa Classic'in rekabet gücünü artırmak amacıyla ücret seviyelerinin geçici olarak dengelenmesi, maaş kademelerinde düzenleme yapılması ve verimlilik artırıcı adımlar atılması öngörülüyor.

Değişken ücret kalemlerinin yeniden düzenlenmesini de içeren pakette şirket, çalışanlara 2027 ve 2028 yılları için bir defaya mahsus ödeme, 2029 yılından itibaren ise maaş artışı teklif ediyor.

Ayrıca teklif kapsamında, faaliyetleri kalıcı olarak sonlandırılan Lufthansa CityLine bünyesinde görev yapan pilotlara çeşitli destek mekanizmalarıyla Lufthansa Classic bünyesine geçiş imkanı sağlanacağı bildirildi.