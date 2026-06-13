Maden Desteklerinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Maden Desteklerinde Değişiklik Yapıldı

13.06.2026 09:58
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Yer altı maden işletmelerine yapılan destek katsayıları güncellendi. Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Yer altı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla destek verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yer altı kömür işletmeciliğine başlanılarak hazırlık faaliyetinde bulunulan işletmelerde destek katsayısı 0,8 oldu.

Randıman, yer altı taş kömürü işletmeciliği faaliyeti yürütülen işletmelerde yevmiyesi 250 kilogram (kilogram/yevmiye) değerinden küçükse destek katsayısı 0,8 olacak, eşit ve bu değerden büyükse ve 500 kilogram/yevmiye değerinden küçükse 0,9 olarak, 500 kilogram/yevmiye değerine eşit ya da büyükse 1 olarak uygulanacak.

İlgili madde kapsamında 2026-2028 dönemi için yer altında çalışan işçi başına işverene verilecek destek tutarları da belirlendi.

Bu çerçevede, destek ödemesi talep edilen ilgili ay için gerekli şartların sağlanması halinde, destek ödemesine esas tutarın yarısı ödenecek.

Talep edilen ayda ilgili iş yerinde üretilen kömür miktarının, bir önceki yılın aynı ayındaki üretim miktarına kıyasla en az yüzde 10 arttığının tespit edilmesi halinde, destek ödemesine esas tutarın yarısı ilgili bende ilave olarak ödenecek.

Destek ödemesi hesaplanmasında, bir önceki yılın aynı ayında üretim yapılmadığının tespiti halinde, herhangi bir kıyaslama şartı aranmaksızın destek ödemesine esas tutarın yarısı ilgili bende ilave olarak verilecek.

Yer altı kömür işletmeciliğine yeni başlanılarak hazırlık faaliyetlerinde bulunulan işletmelerde, talep edilen ay için destek ödemesine esas tutarın tamamı ödenecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maden Desteklerinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

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