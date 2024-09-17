Madenci Eğitimi ve Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Madenci Eğitimi ve Güvenlik Önlemleri Artıyor

Madenci Eğitimi ve Güvenlik Önlemleri Artıyor

Enerji Bakan Yardımcısı Tancan, 11 eğitim parkuru ile 3000 madencinin eğitim alacağını açıkladı.

17.09.2024 14:21
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bakanlık bünyesinde 11 eğitim parkuru oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak." dedi.

Tancan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışındaki konuşmasında, maden kurtarma yarışmalarının gayesinin arama ve kurtarmada ortak bilinç oluşturulması ve müdahale kabiliyetlerinde standart bir çerçevenin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

İhtiyaç durumunda ortak bir arama kurtarma platformu oluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Tancan, "Madencilik sektörünü ekonomik ve sosyal anlamda maksimum seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Madenciliğin doğasında olan işletme risklerinden maksimum düzeyde korunmak için tüm sektör paydaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için sektörümüzle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Abdullah Tancan, özellikle yer altı maden ocaklarının birçok tehlike ve risk içerdiğini, çalışma koşullarının insan onuruna uygun şekilde düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

6 Şubat depremlerinden sonra özellikle maden ekiplerinin gösterdiği başarıları, daha nitelikli ve kaliteli hale getirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Tancan, şunları kaydetti:

"Bünyemizdeki madenle ilgili kuruluşlarımızda 11 kurtarma eğitim parkuru oluşturuyoruz. Şu anda hazır olan parkurlarımızda kendi madencilerimize arama-kurtarma eğitimi vermek suretiyle, onları ekipmanıyla birlikte tam teşekküllü hazır hale getirmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sonunda 3 bine yakın madenci arkadaşımız eğitimlerini tamamlamış ve herhangi bir kaza-afet durumunda tam donanımlı olarak müdahaleye hazır halde olacak. Önümüzdeki yıl kaza ve afet eğitimlerini yine devam ettireceğiz, daha çok personelimizi hazır tutacağız."

Tancan, şöyle devam etti:

"Maden sahalarımızın denetimlerini az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere üç sınıfa ayırdık. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir kere, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az iki kere, çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az 4 kere denetliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından da iş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirilmekte ve yine gerekli aksiyonlar onlar tarafından da alınmaktadır. Kazalar oluşmadan eğitim, teknik kriterler ve denetimlerle proaktif önlemlerin alınması gerektiği bilincinin çalışandan işverene, işverenden mevzuat düzenleyicilere kadar kültür olarak kazandırılması gerektiğine inanıyoruz."

17,6 milyon avroluk MİSGEP tamamlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Genel Müdürü İbrahim Esenkar da Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen 17,6 milyon avro bütçeli Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) başarıyla tamamlandığını söyledi.

Proje kapsamında, yer altı kömür ve metal madenlerine yönelik önemli destekler sağlandığını ifade eden Esenkar, şunları kaydetti:

"29 ilde 80 yer altı madenine 420 saha izleme ziyareti yapıldı. Yaklaşık 1,9 milyon avro değerinde destek verildi. İşverenler, iş güvenliği profesyonelleri ve maden çalışanlarına kapsamlı eğitimler sağlandı. 2021'de 1200 işveren, işveren temsilcisi ve İSG profesyoneline eğitim verildi, 2022 itibarıyla 9 bin çalışana sağlık gözetimi yapıldı. Ayrıca, 28 ilde 10 bin 235 çalışana çeşitli konularda drama yoluyla eğitimler verildi. Yer altı kömür madenlerinde İSG yönetim sistemleri kuruldu ve toplamda 7,5 milyon lira destek sağlandı."

Kaynak: AA

Abdullah Tancan, Kurtarma, Ekonomi, Sağlık, Enerji, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Madenci Eğitimi ve Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika

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