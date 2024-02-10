Mahalli idarelerin tahvil ihraçlarına ilişkin düzenleme yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mahalli idarelerin tahvil ihraçlarına ilişkin düzenleme yapıldı

Mahalli idarelerin tahvil ihraçlarına ilişkin düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile mahalli idarelerin tahvil ihracı usul ve limitleri düzenlendi. Tahvil ihracı, yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapılacak ve Bakanlık iznine tabi olacak. İhraç tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını aşamayacak ve borç stoku limitleri içinde kalınması gerekecek.

10.02.2024 13:41
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Mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin yurt içi piyasalardan yapacakları tahvil ihraçlarının usul ve limitlerine ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurt İçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tahvil ihracı yalnızca yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için olacak. Projenin yıllık kamu yatırım programıyla ilişkisi kurulduktan sonra Bakanlığa izin başvurusu yapılabilecek.

Bakanlık tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığından projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracıyla gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınacak. Bakanlıkça verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemeyecek. İhraççının Bakanlıkça verilen izne istinaden yurt içi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamayacak.

Yapılacak tahvil ihraçlarında kanunla öngörülen borç stoku limitleri içinde kalınması esas olacak. Bakanlık tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihraççının borç stoku limitlerini aşıp aşmadığına ilişkin görüş alınacak.

Tahvil ihraçlarına ilişkin belirlenen usul ve esaslar, mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları bakımından kıyasen uygulanacak.

Kaynak: AA

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