Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, makine sektörüne acil destek verilmesi çağrısında bulundu. Sarı, "Türkiye makine sektörü, rekabet gücünü hem yurt içinde hem de yurt dışında kaybetme noktasına gelmiştir. Çinli makine üreticileri, uyguladıkları fiyat politikalarıyla ülkemizin makine sektörüne büyük darbe vurmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yerli makine üreticileriyle Çin menşeli makinalar arasında yüzde 65'e varan fiyat farkları olduğuna işaret eden Başkan Sarı, "Bu nedenle ülkemizdeki ve yurt dışındaki yatırımcılar Çin makinalarını tercih etmektedir. Diğer taraftan, Avrupa'daki makine imalatçılarının maliyetleriyle ülkemizdeki üreticilerin maliyetleri neredeyse aynı seviyeye gelmiştir. Bu durum, ülkemizdeki makine üreticilerini her geçen gün daha fazla borçlanarak faaliyetlerini sürdürmek zorunda bırakmaktadır. Gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde makine üreticilerimiz fabrikalarını kapatmak zorunda kalacak, faaliyetlerine devam eden işletmeler ise standart işletme giderlerini dahi karşılayamayacak duruma gelecektir. İşletmelerini satmak isteseler bile mevcut borçlarını ödeyemeyecek bir noktaya geleceklerdir" dedi.

"Makine sektörünün yeniden rekabet gücü kazanabilmesi için makine teknolojilerine yönelik ek ihracat destekleri sağlanmalıdır" diyen Başkan Sarı, "Yerli yatırımcıların yerli makine alımlarında KDV ve vergi avantajları sunulmalı, ayrıca çok uygun şartlarda ve uzun vadeli kredi destekleri hayata geçirilmelidir. Bir diğer önemli konu ise makine sektöründe istihdam edilen personelin niteliği ve maliyetidir. Sektörümüzde asgari ücretle çalışan personel istihdam etmek mümkün değildir. Üretim süreçleri, deneyimli ve teknik bilgiye sahip personel gerektirmektedir. Bu nedenle mavi yaka ve beyaz yaka teknik personelimize en az dört asgari ücret seviyesinin üzerinde maaşlar ödenmektedir. Bu konuda da teknik personel istihdam eden işletmelere yönelik SGK prim indirimi ve destekleri sağlanmalıdır. Ülkemizin sanayileşmesinin ana kaynaklarından biri makine sektörüdür. Makine sektörüne verilecek destekler, yalnızca üreticilerimizin ayakta kalmasını değil, ülkemizin sanayi altyapısının güçlenmesini ve ekonomik kalkınmasını da doğrudan etkileyecektir. Türkiye'nin makine sektörüne yapacağı yatırım ve sağlayacağı destekler, ülkemizin geleceğine ve kalkınmasına yapılmış en önemli yatırımlardan biri olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.