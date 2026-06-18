Kayısı rekolte tespit çalışmaları sürüyor

Malatya'da 2026 yılı kayısı rekoltesinin belirlenmesine yönelik başlatılan saha çalışmaları sürerken, incelemelerin kurumların ortak katılımıyla titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, Malatya Ziraat Odalarını temsilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün katılımıyla yaklaşık bir haftadır sürdürülen kayısı rekolte tespit çalışmalarına iştirak ettiklerini söyledi.

Karaca, ekiplerin il genelinde sahada kapsamlı inceleme, gözlem ve değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, çalışmaların üreticiler, esnaf ve kayısı sektörünün tüm paydaşlarının mağduriyet yaşamaması amacıyla büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

Rekolte tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını kaydeden Karaca, elde edilen verilerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirildiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından sonuçların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. - MALATYA