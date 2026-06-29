Malatya\'da 2026 Yaş Kayısı Hasadı Başladı

Kuru kayısı üretiminde dünyanın lider kentlerinden Malatya'da 2026 yılı yaş kayısı hasadı başladı. Kale ilçesinde toplanan ilk ürünler, paketlenerek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında sezonun ilk hasadı Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bahçelerde hummalı bir çalışma yürütülürken, toplanan kayısılar fabrikalarda sınıflandırılıp paketlenerek soğuk zincirle ihracata hazırlanıyor.

Yaş kayısı tedarikçisi ve ekspertiz görevlisi Ali Deniz Vural, hasadın iki gün önce başladığını belirterek, "Yaklaşık beş ekiple alım yapıyoruz. Seçme ürün kilogram fiyatı 70-80 lira, silme ürün ise 50-60 lira seviyesinde. Bahçelerden toplanan ürünler fabrikalarda kalite kontrolünden geçirildikten sonra paketlenerek soğutuculu tırlarla yurt dışına gönderiliyor" dedi.

Kayısı üreticisi İbrahim Özhan ise geçen yıl yaşanan üretim kayıplarının ardından bu sezonun üreticiler için umut verdiğini ifade ederek, "Hasat yaklaşık üç gündür devam ediyor. Ürünün olması hem üreticiye hem de bölgede çalışan binlerce mevsimlik tarım işçisine gelir kapısı oluşturuyor. Bereketli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin zor bir dönem geçirdiğini hatırlatarak, bu sezon yeniden güçlü bir üretim sürecine girildiğini söyledi.

Hasadın başladığı bölgelerde ürünlerin büyük bölümünün yaş kayısı olarak ihraç edildiğini belirten Özcan, "Malatya, yaş ve kuru kayısı üretimindeki dünya liderliğini bu yıl da sürdürecek. Gerçek Malatya kayısısı artık hem iç piyasada hem de Avrupa'daki raflarda yerini almaya başladı. Yaklaşık 45 gün boyunca hasat ve ihracat aralıksız devam edecek" dedi.

Sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı bölgelerde kısmi zararlar oluşmasına rağmen rekolte ve kalite açısından umutlu olduklarını kaydeden Özcan, kayısıdan elde edilecek ekonomik gelirin deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi. - MALATYA