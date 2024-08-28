Malatya\'da çiftçiler gübre satışı yaparak ek gelir sağlıyor

Ekonomi

Malatya'da yaylada küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, son dönemde artan talep doğrultusunda gübre satışına yöneldi. Özellikle çiçek üretimi için kullanılan gübre satışından yetiştiriciler ek gelir sağlıyor.

Malatya'da yaylalara çıkarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, son dönemlerde artan gübre talebi karşısında ek mesai yapıyor. Hayvancılığın yanı sıra özellikle çiçek yetiştiriciliğinde gerekli olan gübre temini için çalışan yetiştiriciler böylelikle her yıl ek gelir sağlıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bürücek yaylasında hayvan yetiştiren Adem Baştürk, küçükbaş hayvancılık yaparken çiçekçilerin talepleri nedeniyle gübre satışı da yaptıklarını söyledi. Baştürk, Malatya'dan alıcı bulduklarını ve torbasını 50 TL'den sattıklarını belirterek kışın ise bir traktörünün 2 bin TL'ye alıcı bulduğunu söyledi.

Her gün gübre toparladığını ve işlerinin zahmetli olduğunu anlatan Baştürk, özellikle küçükbaş hayvan gübresinin çiçek yetiştiriciliğinde daha verimli olduğunu söyledi. Gübre satışından elde ettikleri ek gelirle hayvan üretimini sürdürdüklerini belirten Baştürk, son dönemde gübre talebinin arttığını dile getirdi. - MALATYA