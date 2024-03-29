Asrın felaketinde yıkılan illerin başında yer alan Malatya'da inşaat sektörü de 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerin sonucunu bekliyor. Seçim sonrası inşaatlarda ciddi bir artışın yaşanması ile sektöründe canlanması bekleniyor.
Deprem bölgelerinde inşaat sektöründe seçim sonrası ciddi hareketlilik bekleniyor. 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından başta konut ihtiyacı olmak üzere depremzedelerin yaraları hızla sarılıyor.
11 ili kapsayan depremde ihtiyaç duyulan konut ve köy evlerinin yapımı ile bölgede inşaat sektöründe de ciddi bir istihdam ve konut ihtiyacında rahatlama olacağını dile getiren İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, hükümetin depremzedeler için hazırladığı konutların inşaat sektöründe canlılığı seçimden sonra artıracağını söyledi. Sektörde yılbaşından bu yana yeni bir durgunluk yaşandığını belirten Karagöz, inşaat sektöründe durgunluğun nedenleri arasında fiyatların yükselmesi, krediye ulaşım zorluğu ve seçim ortamının bulunduğunu belirtti.
İnşaat Mühendisi Karagöz, "Kredi sorununun giderilmesi ve yeni yapılan deprem konutları ile birlikte, yeni büyük projelerle güvenli ve yaşanabilir konutlar üretilmesi için adımların atılacağını şimdiden ön görebiliyoruz. Ülkemizde çok ciddi sayıda genç kuşak var. Onlar en kısa sürede kiradan kurtulup ev sahibi olmanın yollarını arıyor. Doğal olarak şu an gündem seçim ama seçim sonrası adımlar birer birer atılacak ve kısa sürede önemli yol alınacak. Buna inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Ekonomi › Malatya'da inşaat sektörü seçim sonrası canlanmayı bekliyor - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli ilçesinde 247 bin 500 dekar tarım arazisinin borulu şebeke sulamaya kavuşacağını bildirdi. Proje sayesinde yaklaşık 25 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 635 milyon lira gelir artışı sağlanacak.
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Sinop'ta iklim değişikliği ve gal arısı zararlısının etkisiyle kestane balı rekoltesinde düşüş yaşanıyor. Arıcılar, arıların kış aylarında yeteri kadar uyuyamaması ve ilkbahar yağışlarının koloni çoğalmasını engellemesi nedeniyle endişeli. Ayrıca, kestane çiçeklerinin yağmur nedeniyle yıkanması ve gal arısının kestane ağaçlarına zarar vermesi de bal üretimini olumsuz etkiliyor. Arıcılar, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin mümkün olmadığını belirterek, uyum sağlamak gerektiğini vurguluyor.
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