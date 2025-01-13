Malatya'da İnşaat Sektörüne Destek Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da İnşaat Sektörüne Destek Protokolü

DAİMFED ve İnönü Üniversitesi, mühendislik öğrencilerine mesleki eğitim sunmak için protokol imzaladı.

13.01.2025 17:02
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Malatya DAİMFED ve İnönü Üniversitesi, mühendislik fakültesi öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak ve inşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, öğrenciler için mesleki eğitim fırsatları sunarak, şehrin inşaat sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor.

DAİMFED Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi ile işbirliği protokolüne imza attı. İşbirliği, mühendislik fakültesi öğrencilerinin gelişimini, meslek tanıtımını ve sektör profesyonellerinin mesleki gelişimini kapsıyor. İnönü Üniversitesi ile DAİMFED arasından imzalanan protokol ile mühendislik fakültesi öğrencilerine fayda sağlanması ve şehrin inşaat sektöründeki faaliyetlerin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Düzenlenen imza töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, bu işbirliğinin üniversitenin mesleki eğitim konseptiyle örtüştüğünü belirterek, inşaat mühendisliği fakültesiyle yapılacak projeye değindi. Akpolat, protokolün tüm inşaat mühendisliği bölümlerine yayılmasını hedeflediklerini ifade ederek DAİMFED'e teşekkür etti.

DAİMFED Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen ise 6 Şubat depremlerinin ardından sektördeki teknik verilerde güncelleme ve işbirliği yapma ihtiyacının arttığını vurguladı. Esen, protokolün, akademik destek ve üniversitenin laboratuvar imkanlarından yararlanarak sektördeki teknik gelişime katkı sağlayacağını belirterek "Ben bu protokolü kabul eden DAİMFED yönetimimize, İnönü Üniversitesi Rektörü Nusret hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde de yine DAİMFED Malatya Şubesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında da imzalanan protokol ile öğrenciler için mesleki eğitim fırsatlarının sunulması ve inşaat sektörünün güçlendirilmesi hedeflenmişti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da İnşaat Sektörüne Destek Protokolü - Son Dakika

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