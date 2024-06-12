Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde Hububat Hasadı Başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 7 bin 500 dekar alanda yapılan hububat ekiminin ardından hasada başlandı. İşletme Müdürü Hüseyin Öcal, yaklaşık 3 bin 500 ton mahsul beklediklerini belirtti.

12.06.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ekim yapılan 7 bin 500 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı.

Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde arpa ve yulaf ekimi yapılan 7 bin 500 dekarlık alanda hububat hasadına başlanıldı.

Yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde hububat ekimi ile de ekonomiye önemli katkı sağlanıyor. Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde toplam 7 bin 500 dekar alanda hububat hasadına start verildi.

"3 bin 500 ton mahsul bekliyoruz"

İşletmede yeni sezon hububat hasadına başlanıldığını kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "İşletmemizde 2023 -24 yılı hububat hasadına başlamış bulunuyoruz. Öncelikle hasadın kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 6 bini arpa, bin 500'ü yulaf olmak üzere toplamda 7 bin 500 dekarlık bir ekim alanında hasat gerçekleştireceğiz. Hasat sonu 3 bin 500 ton civarında mahsul elde etmeyi bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Akçadağ, Malatya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement