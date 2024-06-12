Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde Hububat Hasadı Başladı

Ekonomi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ekim yapılan 7 bin 500 dekar alanda hububat hasadına başlanıldı.

Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde arpa ve yulaf ekimi yapılan 7 bin 500 dekarlık alanda hububat hasadına başlanıldı.

Yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde hububat ekimi ile de ekonomiye önemli katkı sağlanıyor. Sultansuyu Tarım İşletmesi bünyesinde toplam 7 bin 500 dekar alanda hububat hasadına start verildi.

"3 bin 500 ton mahsul bekliyoruz"

İşletmede yeni sezon hububat hasadına başlanıldığını kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "İşletmemizde 2023 -24 yılı hububat hasadına başlamış bulunuyoruz. Öncelikle hasadın kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 6 bini arpa, bin 500'ü yulaf olmak üzere toplamda 7 bin 500 dekarlık bir ekim alanında hasat gerçekleştireceğiz. Hasat sonu 3 bin 500 ton civarında mahsul elde etmeyi bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA