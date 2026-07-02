Malatya\'da TMO Randevulu Alım Yapacak

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin arpa ve buğday alımlarını randevulu sistemle sürdürdüğünü belirterek, bu yıl yüksek rekolte beklendiğini ve ilde hasat edilen ürünlerin tamamının TMO tarafından alınacağını söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan, TMO tarafından arpa ve buğday alımlarının yapıldığı noktaları ziyaret etti.

Buğday alım noktalarındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da Türkiye genelinde daha önce alım yapılan 600'ün üzerindeki noktada faaliyet göstereceğini ifade etti.

Başkan Özcan, randevulu alım sisteminin anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere tüm alım noktalarında uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarım sektöründe yoğun bir çalışma sürecine girildiğini ifade eden Başkan Özcan, "Toprağa emek veren, üretimiyle ülkemizin gıda arz güvenliğine katkı sağlayan tüm çiftçilerimize bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Yeni dönemin üreticilerimiz, sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Özcan, üreticilerin randevu konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, "İlimizde bir hafta önce arpa hasadı şu an ise Arguvan bölgesinde buğday hasadı başladı. Üreticimizin ve besicilerimiz mağdur olmaması için Malatya da hasat edilen arpa ve buğdayı alımları TMO Malatya Şubesi tarafından devam ediyor. Bu yıl yüksek bir rekolte bekleniyor. Ülkemiz ve ilimiz açısından stratejik olarak çok önemli. Bu yıl ilimizde üretilen arpa ve buğdayın tamamını TMO periyodik olarak alımlarına devam edecek. Randevu almada herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca günlük alınan hububat randevularının tamamı gün içerisinde TMO tarafından alınmaktadır. Müracaat eden her çiftçi ürününü TMO Malatya Şube Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu lokasyon ve noktalara getirip ürünü teslim ediyorlar. Bu yıl tahmini arpa ve buğday da rekoltemiz yüksek. Alımlarla ilgili Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere son ürünün hasat gününe dek TMO alımları devam edecektir. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ve Malatya Şube Müdürümüz Şeref Aslan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA