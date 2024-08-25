Malatya'da Yaylalarda Hayvan Yetiştiricileri İhtiyaçlarını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da Yaylalarda Hayvan Yetiştiricileri İhtiyaçlarını Bekliyor

Malatya\'da Yaylalarda Hayvan Yetiştiricileri İhtiyaçlarını Bekliyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Bürücek Yaylası'nda hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, su ve elektrik gibi ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyor. Yetiştiriciler, hayvanlarını ucuza sattıklarını ancak markette daha yüksek fiyatlara satıldığını belirtiyor.

25.08.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yaylalarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler su ve elektrik gibi birçok ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyor. Tarıma önemli katkıları olan yetiştiriciler, yaylada sattıkları hayvanların kendilerinden 320 TL'ye kadar alındığını ancak markette bunun 600 TL üzerinde satıldığını belirterek, kazancı aracıların sağladığını ifade ettiler.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Bürücek Yaylası'nda yaz boyunca hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler zor şartlar altında üretime devam ediyor. Bürücek Yaylasını ziyaret ederek yetiştiricilerin sorunlarını dinleyen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yıllardır bölgede hayvan yetiştiriciliğinin zor şartlar altında yapıldığına dikkat çekerek, "Burada yıllardır su problemleri devam ediyor. Buranın su, tuvalet, sosyal ihtiyaçları var. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğüyle görüşüp önümüzdeki süreçte Mera Müdürümüzle çözmeye çalışacağız. Geçtiğimiz yıllarda yine bu bölgeye geldik. Su ile ilgili problemlerin çözülmesi noktasında, bazı eksiklerin tamamlanması gibi konuların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Buraya bir an önce Mera Islahı Projesi kapsamında sondaj vurulması konusunu dile getiriyoruz. Bunu da değerlendireceğiz. İnşallah Tarım İl Müdürü ve Ekibini de buraya getireceğiz. Çünkü burada imkansızlıklar içerisinde çok güzel bir üretim yapılıyor. Bu arkadaşlarımızın devletimizle, Cumhurbaşkanımızla, Bakanlığımızla her zaman üretenin sonuna kadar yanındayız. Eksikleri de sıkıntı ve sorunları da gidermek için buradayız. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu problemleri el birliğiyle, gönül birliğiyle çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Yetiştiricilerden Hacı Ali Baştürk, Bürücek Yaylası'na havalar ısınınca gelmeye başladıklarını belirterek, "Burada doğduk burada büyüdük. Şu an burada hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. Burada suyumuz yok. Katırlarla, eşeklerle su taşıyoruz" dedi.

Bir diğer yetiştirici Ramazan Baştürk de, "Buradaki yerleşim yerine bir tuvalet, bir gölgelik desteği bekliyoruz. Bir sondaj vurulsa su çıkar. Elektrik telleri burada geçiyor ama yüksek gerilim diye elektrik verilmiyor. En büyük sorunumuz sudur. Su olursa banyomuz, tuvaletimiz olur. Kendi gücümüzle de yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

Yayladaki bir diğer yetiştirici Abuzer Ercan da büyük emek verip yetiştirip sattıkları hayvanların kendilerinden 320 TL'ye kadar kilogram başı alındığını ancak bunun market ve kasapta yaklaşık iki katına satıldığını söyledi. Ercan, bir yıl boyunca yetiştirici olarak büyük zorluklarla üretim yaptıklarını ancak bunun sefasını aracıların sürdüğünü ifade etti.

Et fiyatları konusunda da konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, yaylacıların en büyük sorunlarından birinin de canlı hayvan fiyatı olduğunu belirterek, "Bir yol boyunca emek veriyorlar, kuzuyu yetiştirip kilogramını 320 TL'ye satıyorlar. Ama bazı et baronları, marketler, kasaplar aldıkları eti 650 satıyor. Bir üretici büyük emeklerle yetiştirdiği hayvandan kilogram başı 30-50 TL arası kazanırken bir bakıyorsunuz, aracılar 300 lira kar ediyor. Kontrolüz güç güç değildi, serbest piyasada bu kadar serbest olmamalı. Üretici de tüketici de zarar ediyor. Kontrollerin artması lazım. Bunu her platformda söylüyoruz. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Çiftçimize sahip çıkalım, gıdamızı suyu destekleyelim, israf etmeyelim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Ekonomi, malatya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Yaylalarda Hayvan Yetiştiricileri İhtiyaçlarını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
13:50 Bakan Tunç’a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?
13:39 Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL’lik su faturasına isyan etti Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
12:11 Videosu olmasa kimse inanmaz Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:00:17. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Yaylalarda Hayvan Yetiştiricileri İhtiyaçlarını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement