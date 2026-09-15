Malatya'daki savunma sanayi tesisinde tadilat bitti, üretim 2027'de başlıyor - Son Dakika
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Malatya'daki savunma sanayi tesisinde tadilat bitti, üretim 2027'de başlıyor

Malatya\'daki savunma sanayi tesisinde tadilat bitti, üretim 2027\'de başlıyor
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Malatya'da savunma sanayisine yönelik 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek tesiste tadilat çalışmalarında sona gelindi. ULUSDER Başkanı Özcan Polat, ilk etapta yaklaşık 200 nitelikli personelin istihdam edileceğini ve üretimin 2027'nin ilk yarısında başlamasının planlandığını söyledi.

Malatya'da savunma sanayisine yönelik 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek tesisin tadilat çalışmalarında sona gelindi. ULUSDER Başkanı Özcan Polat, ilk etapta talaşlı imalat yapılacak tesiste yaklaşık 200 nitelikli personelin istihdam edileceğini belirterek, hedeflerinin Malatya'dan yerli ve milli ürünler üreterek dünyaya ihraç etmek olduğunu söyledi.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Havaalanı Yolu üzerinde 21 bin metrekare açık ve 12 bin metrekare kapalı alanda kurulan tesiste tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tesis ve yatırımla ilgili bilgi veren Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanlığı ve ASELSAN yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından yol haritasını netleştirdiklerini ve makine seçim aşamasına geçtiklerini söyledi.

"İlk etapta 1 milyar TL yatırımla başlıyoruz"

Projenin 3 yıllık bir süreç olarak planlandığını belirten Polat, "İlk etapta CNC makinelerle talaşlı üretim gerçekleştireceğiz. 3 yıllık bir yol haritamız bulunuyor. İlk yılda 1 milyar TL yatırımla başlayarak bu süreci 3 yılda tamamlayacağız. 3 yılın sonunda inşallah Malatya'da silah parçası, silah veya insansız hava aracı gibi kendi ürünümüzü üreterek ihracata yönelmeyi hedefliyoruz. Kendi ürettiğimiz yerli ve milli ürünle hem ülkemizi hem de Malatya'mızı uluslararası alanda temsil etmek istiyoruz" dedi.

Üretimin 2027'nin ilk yarısında başlaması planlanıyor

Makinelerin tedarik sürecinin devam ettiğini belirten Polat, "Makinelerimizin sipariş aşamasındayız ve fabrikamızın tadilatı bitmek üzere. Tedarik süreçlerini göz önünde bulundurduğumuzda, en geç önümüzdeki yılın 5. veya 6. ayında fabrikamızda üretimi başlatmayı ve fabrikanın bacasını tüttürmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

200 nitelikli personel istihdam edilecek

Tesisin istihdam kapasitesi hakkında da bilgi veren Polat, ilk etapta yaklaşık 200 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "Savunma sanayii yüksek standartlar gerektiren bir alan. Bu nedenle ilk etapta istihdam edeceğimiz yaklaşık 200 kişilik kadromuz tamamen nitelikli personelden oluşacak. Bünyemizde elektrik-elektronik mühendisleri, makine mühendisleri ve CNC operatörleri gibi uzman isimler görev alacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'daki savunma sanayi tesisinde tadilat bitti, üretim 2027'de başlıyor - Son Dakika

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