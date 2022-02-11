Malatya kayısı çekirdeğinin ihracat geliri yeni sezonda yüzde 110 arttı

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Malatya'da yeni ihracat sezonunun ilk 6 ayında tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelir, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 110 arttı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 1 Ağustos 2021'de başlayan yeni ihracat sezonunun ilk 6 ayında kayısı ve çekirdeğinin dış satımında iyi yol aldıklarını söyledi.

Kayısı çekirdeğinin hem iç piyasada hem de yurt dışında çerez sektöründe tüketiciyle buluştuğunu aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Kayısı çekirdeğinde bizim için en önemli pazar Avrupa. En önemli alıcılarımızın başında İtalya ve Almanya geliyor. Kayısı çekirdeği ihracatında ciddi anlamda artış söz konusu. Bu sezonun ilk 6 ayında 3 bin 879 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirerek 13 milyon 746 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı döneminde 2 bin 113 ton kayısı çekirdeği ihraç edilerek karşılığında 6 milyon 514 bin dolar gelir elde etmiştik. "

Sezonun ikinci çeyreğinde çekirdek ihracatı miktarı ve elde edilen gelirin yüzleri güldürdüğünü ifade eden Özcan, "Önceki sezonun aynı dönemine göre gelirde yaklaşık yüzde 110'luk artış söz konusu. Hem ihracat miktarı hem de elde edilen gelirimiz arttı." dedi.

Hedef 10 bin ton kayısı çekirdeği ihracatı

İhracatta 10 bin tonları hedeflediklerini ancak ürün rekoltesindeki düşüşten dolayı miktar bazında ihracatın şu anda daha az olduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:

"ABD bademinin muadili olarak gördüğümüz ve en önemli rakibi olan Malatya kayısı çekirdeği sezonun ilk 6 ayında çok önemli bir mesafe aldı. Bu yılın tahmini kuru kayısı rekoltesine baktığımızda kuru kayısı ihracatına paralel olarak sezon sonunda 8 bin ton çekirdek ihracatı ile 20 milyon dolar gelir hedefliyoruz."