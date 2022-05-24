Malatya kayısısı Prag'da tanıtılacak - Son Dakika
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Malatya kayısısı Prag'da tanıtılacak

24.05.2022 17:47
Malatya kayısısı Prag'da tanıtılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan programda Prag Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde Malatya Kayısısı ve Mutfağı tanıtılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan programda Prag Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde Malatya Kayısısı ve Mutfağı tanıtılacak.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan yaptığı açıklamada, kayısı ve Malatya mutfağının Prag'da tanıtılacak olmasıyla ilgili bilgi verdi. Özcan, "Türk mutfağının dünyanın değişik ülkelerinde ve dört bir yanında tanıtımıyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın dönem dönme yapmış olduğu çalışmalar vardı. Son zamanlarda Malatya'mızda gastronomi konusunda Malatya mutfağının tanıtılması konusunda çok önemli bir çalışma başlatıldı. Özellikle marka şehirler konusunda kentimizin Türkiye'deki marka şehirler arasında yerini alabilmesi için çaba gösteriyoruz. Gastronomi ve tarih turizmi ile birleştirilip aslında Malatya'mızın özellikle bu alanda bir marka şehir olma konusunda önemli bir çalışma yapılıyor. Malatya valimizin başkanlığında kurulmuş bir komisyonda biz de Malatya Ticaret Borsası olarak Malatya Kayısısını temsil ediyoruz" dedi.

11- 19 Haziran tarihleri arasında Prag'da kayısı ve Malatya mutfağının tanıtımı yapılacağını belirten Başkan Özcan, "Dışişleri Bakanlığımızın bir genelgesiyle özellikle Prag Çek Cumhuriyetinde Türk Mutfağının tanıtılması ile ilgili program yapılıyor. Malatya Ticaret Borsası olarak hem kayısının tanıtımını hem de özellikle Türk mutfağının ne kadar güçlü olduğunu ve Malatya'nın Türk Mutfağı içerisindeki hem lezzetlerini tanıtmak hem de kuru meyve grubunda öne çıkan Malatya Kayısımızın burada tanıtılması için MTB olarak programa katkıda bulunmak için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle Malatya kayısımızın Prag Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde tanıtılması amacıyla yaklaşık 200 tane küçük Malatya kayısı bohçası diye adlandırdığımız bir çalışma gerçekleştirdik" dedi. Özcan, "Gün kurusu ve kükürtlü diye adlandırdığımız sarı kayısımız ve kayısı çekirdeği var küçük kutu içinde. Misafirlere sunulmasını için bir çalışma gerçekleştirdik. Kayısının Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesini hem de çekirdeğin coğrafi işaret belgesini kayısının kısaca insan sağlığı açısından önemi vurgulayan yazının içerdiği bir paket hazırladık. Hazırladığımız 200 kayısı paketini arkadaşlarımız Dışişlerini Bakanlığımıza ulaştıracak. Çek Cumhuriyeti Prag büyükelçiliğinde hem Türk Mutfağını hem 'de Malatya Mutfağını tanıtımı gerçekleştirilecek. Malatya mutfağımız tanıtılacak. Ülkedeki kuru meyve grubunda yer alan ve ürünlerin başında gelen bizde kayısımız bu şekilde tanıtmış olacağız. Bunlar özellikle çok önemli çalışmalar. Her seferinde yeni pazarlar arama konusundaki gayret ve çalışmalarımızın dahilindedir. Daha önce de, Lüksemburg Büyükelçiliğinden bu konu hakkında MTB' ye teşekkür belgesi verilmişti. Yapmış olduğumuz çalışmalar inşallah kayısıda yeni pazarlar meydana getirir. Yeni ihracat kapıları aralamak konusunda önemli katkı sağlamış olacak. Hem Dışişleri Bakanlığımıza hem, Malatya Valiliğimize ve Turizm il müdürlüğümüze bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya kayısısı Prag'da tanıtılacak
Malatya kayısısı Prag'da tanıtılacak
Malatya kayısısı Prag'da tanıtılacak

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Malatya, Türk, Prag, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya kayısısı Prag'da tanıtılacak - Son Dakika


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