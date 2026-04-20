Malatya'nın İhracat Hedefi 750 Milyon Dolar - Son Dakika
Malatya'nın İhracat Hedefi 750 Milyon Dolar

Malatya\'nın İhracat Hedefi 750 Milyon Dolar
20.04.2026 11:27
Malatya'da depremlere rağmen ihracat hedefi 750 milyon dolar. Savunma sanayisi yatırımları bekleniyor.

Kuru meyve ve tekstil alanında bölgede öne çıkan illerden olan Malatya'da, bu yıl 750 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar, devletin sağladığı teşvik ve desteklerle toparlanma sürecini sürdürüyor.

Üretim kapasitesini her geçen gün artıran kentte, artan işletme sayısı ve başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimin katkısıyla ihracatın yükselmesi bekleniyor.

Geçen yıl zirai don nedeniyle kayısı üretiminde düşüş yaşanmasına rağmen, lisanslı depolardaki stoklar sayesinde ihracat devam etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, organize sanayi bölgelerine yeni yatırımcıların gelmesiyle işletme sayısının 377'ye yükseldiğini söyledi.

Devlet desteklerinin kentin toparlanmasında önemli rol oynadığını ifade eden Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl ihracat hedefimiz 750 milyon dolar. Malatya olarak elimizden gelen çabayı sarf edip, yapılan teşvik ve desteklerle beraber eski halimizin daha üstünde bir seviyeye geleceğimize inanıyoruz."

Savunma sanayisi yatırımlarıyla yeni dönem

Sadıkoğlu, gelecekte savunma sanayisi yatırımlarının kentin üretim yapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi büyük firmaların yatırımlarının sanayide dönüşümün önünü açacağını belirten Sadıkoğlu, "Tekstil, konfeksiyon ve kayısı gibi güçlü sektörlerimizin yanı sıra savunma sanayisinde yapılacak yatırımlarla Malatya'nın üretim ve ihracat kapasitesini daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın İhracat Hedefi 750 Milyon Dolar - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya'nın İhracat Hedefi 750 Milyon Dolar - Son Dakika
