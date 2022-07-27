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Doğu Anadolu Bölgesinde ilk

27.07.2022 10:33
Doğu Anadolu Bölgesinde ilk

Malatya sanayisinin daha da gelişmesi için 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapımı devam eden ve Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk İŞGEM Model Fabrika inşaatı hızla yükseliyor.

Malatya sanayisinin daha da gelişmesi için 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapımı devam eden ve Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk İŞGEM Model Fabrika inşaatı hızla yükseliyor.

Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İŞGEM Müdürü Necip Cengil, İŞGEM İcra Kurulu Başkanı Özcan Dündar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap, organize sanayi bölgelerinde incelemelerde bulundu.

2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapımı devam eden İŞGEM Model Fabrika inşaat alanında inceleme yapan Vali Şahin ve beraberindekiler, 671 metrekare alana kurulan Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk model fabrika olma özelliğine sahip İŞGEM Fabrika inşaat alanında yetkililerden bilgi aldılar.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda müteşebbis heyet ile düzenlenen toplantıya katılan Vali Şahin'e 2. Organize Sanayi Bölgesi hakkında sunum yapıldı.

Kalifiye eleman yetiştiren okulda inceleme

2. Organize Sanayi Bölgesinde eğitim veren İnönü Üniversitesi Malatya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Vali Şahin'e İnönü Üniversitesi Malatya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Cemal Koyunoğlu sunum yaparak okul hakkında bilgiler verdi.

Yapılan sunumun ardından Malatya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içerisinde bulunan atölyeler ve laboratuvarı gezen Vali Şahin, gençlerin istihdamına katkı sunulması ve ekonomimize kalifiye eleman yetiştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Malatya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'ndaki inceleme programında, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da bulundu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu Bölgesinde ilk - Son Dakika

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