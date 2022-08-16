Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|140,00
|140,00
|4 No'lu şekerpare kuru kayısı
|Kg
|115,00
|115,00
|Ekstra şekerpare kuru kayısı
|Kg
|111,00
|111,00
|Kuru kayısı
|Kg
|95,63
|101,17
|Natürel kesmelik kayısı
|Kg
|53,00
|53,00
|Yaş kayısı
|Kg
|39,99
|39,99
|Dut kurusu çekirdeksiz
|Kg
|95,44
|95,44
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