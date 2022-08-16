Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Malatya Ticaret Borsası

16.08.2022 16:20
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,00
4 No'lu şekerpare kuru kayısıKg115,00115,00
Ekstra şekerpare kuru kayısıKg111,00111,00
Kuru kayısıKg95,63101,17
Natürel kesmelik kayısıKg53,0053,00

Yaş kayısıKg39,9939,99
Dut kurusu çekirdeksizKg95,4495,44

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Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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