Malatya TSO üyelerinin yıllar süren davaları birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak - Son Dakika
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Malatya TSO üyelerinin yıllar süren davaları birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak

05.09.2022 13:28
Malatya TSO üyelerinin yıllar süren davaları birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), üyelerine işçi-işveren, ticari-tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk hizmeti verecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), üyelerine işçi-işveren, ticari-tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk hizmeti verecek. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Aylar, hatta yıllar süren davalar Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezimizde birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak. Üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

İşçi-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk sistemini Oda üyelerinin hizmetine sunmak için MTSO'da Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açılıyor.

Başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor

Oda üyelerinin her konuda olduğu gibi hukuki konularda da yanında olduklarının altını çizen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Çatı kuruluşumuz TOBB bünyesinde faaliyete geçen Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri sayılı Oda ve Borsalarda faaliyete geçti. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ile yaptığımız görüşmede Malatya TSO olarak Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezini Odamızda açarak üyelerimize hizmet sunmak istediğimizi ifade ettik. Sağ olsun Başkanımız da her türlü desteği verdi. Sayın TOBB Başkanımızın da katılımıyla önümüzdeki günlerde Malatya TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Odamızın 2. Katında hizmet verecek olan merkez üyelerimize her türlü hukuki konuda danışmanlık da yapacak. Malumunuz işçi-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında, arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaşmış durumda ve bunların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor. En önemlisi de taraflar helalleşerek ayrılıyor. Artık tüm ticari ihtilaflar merkezimizde, hem daha hızlı, hem de daha ucuza çözülecek. Aylar ve hatta yıllar süren davalar, burada birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak. Üyelerimize hayırlı olsun" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO üyelerinin yıllar süren davaları birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya TSO üyelerinin yıllar süren davaları birkaç hafta içinde sonuca ulaşacak - Son Dakika
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