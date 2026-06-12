Mali Müşavirler Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Mali Müşavirler Ekonomiye Katkı Sağlıyor

12.06.2026 12:27
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TÜRMOB Başkanı Yıldız, mali müşavirlerin ekonomik gelişime olan katkılarını vurguladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, "Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, kamu ile işletmeler arasında güven köprüsü oluşturarak ülkemizin ekonomik gelişimine değer katmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile mesleğin yasal statüsüne kavuştuğunu belirtti.

Aradan geçen 37 yılda meslek mensuplarının, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede, mali disiplinin güçlendirilmesinde, şeffaf ve güvenilir finansal bilginin üretilmesinde ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Yıldız, "Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, kamu ile işletmeler arasında güven köprüsü oluşturarak ülkemizin ekonomik gelişimine değer katmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlıklı bir mali ekosistem için özveriyle çalışıyoruz"

Yıldız, mesleğin, muhasebe kayıtlarının tutulması ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ötesine geçtiğini, işletmelerin stratejik karar süreçlerine yön veren, riskleri ve fırsatları analiz eden, dijital dönüşümü destekleyen ve güven temelli danışmanlık hizmetleri sunan güçlü bir yapıya dönüştüğünü belirterek şunları ifade etti:

"136 bini aşkın meslek mensubumuz ve binlerce stajyerimizle, Türkiye'nin her köşesinde güçlü işletmeler, sürdürülebilir bir ekonomi ve sağlıklı bir mali ekosistem için özveriyle çalışmayı sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, mesleğimizi geleceğe taşımak, dijital dönüşümle uyumlu, yenilikçi ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıyı daha da güçlendirmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 37. yıl dönümünde bu güçlü yapının oluşmasına katkı sunan tüm meslektaşlarımızı, geçmişten bugüne emek veren meslek büyüklerimizi ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mali Müşavirler Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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