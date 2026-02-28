Mali Müşavirlikte Etik ve Uzmanlık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mali Müşavirlikte Etik ve Uzmanlık Vurgusu

28.02.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRMOB Başkanı Yıldız, mali müşavirliğin mesleki bilgi ve etik değerlerle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, birçok mükellefi ve çok sayıda beyanname verme sürecini doğrudan etkileyen uygulamaların yeterli mesleki bilgi ve deneyimle yürütülebileceğini belirtti.

Yıldız, yazılı açıklamasında, 1-7 Mart döneminde kutlanan Muhasebe Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu haftanın, mesleğin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla kutlandığı bilgisini veren Yıldız, mali müşavirlerin üretilen finansal verilerin doğruluğuna güvence sağlayan, etik değerleri esas alan, uzmanlık, eğitim ve tecrübe temelinde önemli bir kamusal sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Yıldız, bu kapsamda meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarının, mesleki uzmanlık ve sorumluluk gerektirdiğini ve devredilemez niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

Türk vergi sisteminin yapısal bütünlüğü ve mali disiplinini yakından ilgilendiren gelişmelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Vergi sisteminin işleyişi, beyannameli sistemin kapsayıcılığı ve kayıt dışılıkla mücadeleye etki eden düzenlemelerin, hukuk, kamu yararı ve mesleki uzmanlık ilkeleri çerçevesinde ele alınması hayati önem taşımaktadır. Mesleğimizin, aynı zamanda adil vergi sistemi, mali şeffaflık ve ekonomik güven ortamının korunmasına yönelik sorumlulukları da bulunmaktadır. Yüz binlerce mükellefi ve milyonlarca beyanname verme sürecini doğrudan etkileyen uygulamalar ancak yeterli mesleki bilgi, deneyim ve sorumluluk bilinciyle yürütülebilir. Bu nedenle mesleki yetkinliği olmayan bazı esnaf odalarına muhasebe yapma ve beyanname verme yetkisi veren 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yasal dayanaktan yoksundur ve kabul edilemez. Mesleğimizin temelini oluşturan dürüstlük, etik değerler ve mesleki sorumluluk ilkeleri doğrultusunda ekonomik güven ve mali disiplin konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Mali müşavirlik mesleğinin güçlendirilmesi, meslektaşın kalitesinin artırılması, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez gereğidir."

Kaynak: AA

İrfan Hüseyin Yıldız, Muhasebe Haftası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mali Müşavirlikte Etik ve Uzmanlık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:50:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Mali Müşavirlikte Etik ve Uzmanlık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.