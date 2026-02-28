Mali Müşavirlikte Etik ve Uzmanlık Vurgusu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, birçok mükellefi ve çok sayıda beyanname verme sürecini doğrudan etkileyen uygulamaların yeterli mesleki bilgi ve deneyimle yürütülebileceğini belirtti.

Yıldız, yazılı açıklamasında, 1-7 Mart döneminde kutlanan Muhasebe Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu haftanın, mesleğin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla kutlandığı bilgisini veren Yıldız, mali müşavirlerin üretilen finansal verilerin doğruluğuna güvence sağlayan, etik değerleri esas alan, uzmanlık, eğitim ve tecrübe temelinde önemli bir kamusal sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Yıldız, bu kapsamda meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarının, mesleki uzmanlık ve sorumluluk gerektirdiğini ve devredilemez niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

Türk vergi sisteminin yapısal bütünlüğü ve mali disiplinini yakından ilgilendiren gelişmelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Vergi sisteminin işleyişi, beyannameli sistemin kapsayıcılığı ve kayıt dışılıkla mücadeleye etki eden düzenlemelerin, hukuk, kamu yararı ve mesleki uzmanlık ilkeleri çerçevesinde ele alınması hayati önem taşımaktadır. Mesleğimizin, aynı zamanda adil vergi sistemi, mali şeffaflık ve ekonomik güven ortamının korunmasına yönelik sorumlulukları da bulunmaktadır. Yüz binlerce mükellefi ve milyonlarca beyanname verme sürecini doğrudan etkileyen uygulamalar ancak yeterli mesleki bilgi, deneyim ve sorumluluk bilinciyle yürütülebilir. Bu nedenle mesleki yetkinliği olmayan bazı esnaf odalarına muhasebe yapma ve beyanname verme yetkisi veren 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yasal dayanaktan yoksundur ve kabul edilemez. Mesleğimizin temelini oluşturan dürüstlük, etik değerler ve mesleki sorumluluk ilkeleri doğrultusunda ekonomik güven ve mali disiplin konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Mali müşavirlik mesleğinin güçlendirilmesi, meslektaşın kalitesinin artırılması, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez gereğidir."