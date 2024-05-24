Malta bayraklı Marella Discovery Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malta bayraklı Marella Discovery Bodrum'a geldi

Malta bayraklı Marella Discovery Bodrum\'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Marella Discovery adlı kruvaziyerde 1797 yolcu ve 738 personel bulunuyor. Turistler limandan ayrıldıktan sonra Bodrum'un turistik alanlarını gezdi ve restoranlarda vakit geçirdi. Geminin sonraki durağı Heraklion Limanı olacak.

24.05.2024 12:41
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Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1797 yolcu ve 738 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahilini gezdi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı ve turistik alanları ziyaret etti.

Yolcuların deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdikleri gözlendi.

Bozcaada Limanı'ndan gelen "Marella Discovery", akşam saatlerinde demir alarak Heraklion Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malta bayraklı Marella Discovery Bodrum'a geldi - Son Dakika

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