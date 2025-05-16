Maltepe Üniversitesi'nde MAUFest'25 Coşkusu

Maltepe Üniversitesi, MAUFest'25 etkinliği kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli kültürel ve eğlence odaklı etkinlikler düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festivalde katılımcılar el yapımı atölyeler ve oyun alanları gibi çeşitli etkinliklere imkanı yakaladı.

MRM Kırtasiye tarafından gerçekleştirilen çekiliş, parkur yarışması gibi aktivitelerle öğrenciler, sadece müzikle değil, eğlenceyle de buluştu.

DJ Emircan Saltabaş ve MC Halil Bal festivalde sahne aldı.

Festivalde sırasıyla HANGAR, Dolu Kadehi Ters Tut sahne alırken, festivalin final performansı Fatma Turgut tarafından gerçekleştirildi.