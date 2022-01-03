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Manisa 2022 yılına hizmetle başladı - Son Dakika

Manisa 2022 yılına hizmetle başladı

03.01.2022 14:29
Manisa 2022 yılına hizmetle başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin muhtelif noktalarında altyapı çalışmaları ve yüksek tonajlı araçların kullanımı nedeniyle zaman içerisinde yıpranan yollarında sıcak asfalt çalışması yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin muhtelif noktalarında altyapı çalışmaları ve yüksek tonajlı araçların kullanımı nedeniyle zaman içerisinde yıpranan yollarında sıcak asfalt çalışması yapacak. İlgili yüklenici firmayla yeni yılın ilk mesai gününde yapım sözleşmesini imzalayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, 10 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt çalışması yapılacağını belirtti.

Yatırım ve hizmetlerine aralıksız olarak devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılına da hızlı başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde muhtelif noktalarda meydana gelen bozulmalar nedeniyle yapacağı sıcak asfalt çalışması için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay tarafından yüklenici firmayla yapım sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut da yer aldı. Yapılacak olan çalışma hakkında bilgi veren ol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Altyapı çalışmaları ve yüksek tonajlı trafik nedeniyle üstyapısında bozulmalar olan caddelerde kendi ekiplerimizle bir kısım tamirat çalışmaları yürütülmekteydi. Ancak, Yunusemre ilçemizde bulunan Akgedik Mahallesi'nde TOKİ yerleşkesine hizmet veren Organize Sanayi Bölgesinden başlayıp İzmir- Menemen karayoluna bağlanan yaklaşık 4 buçuk kilometrelik yolda aşırı bozulmalar nedeniyle yeni bir çalışma başlatma kararı aldık. Teknik çalışmaların ardından yine şehir merkezinde muhtelif cadde ve bulvarların üst yapılarında yapılacak yol çalışmalarıyla ilgili sözleşmemizi imzaladık. En kısa zamanda çalışmalarımızı başlatıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

10 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt çalışması yapılacağını belirten Kuruçay, yol çalışması yapılacağı noktaların, "Nusret Köklü Caddesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, Birlik Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Akgedik TOKİ." olduğunu belirtti. - MANİSA

Manisa 2022 yılına hizmetle başladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Kuruçay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa 2022 yılına hizmetle başladı - Son Dakika Ekonomi


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