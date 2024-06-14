Manisa Büyükşehir Belediyesi Doğal Afetlerden Zarar Gören Üreticilere Destek Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Doğal Afetlerden Zarar Gören Üreticilere Destek Olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerden zarar gören küçük üreticilere destek olmak için çalışma başlattı. Destek kararı tasarısı meclis toplantısında görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi.

14.06.2024 09:22
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerden zarar gören üreticilere destek olmak için çalışma başlattı. Zarar gören küçük üreticilere yönelik destek karar tasarısı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar, Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve son olarak da Alaşehir ilçesinde yaşanan doğal afetlerden zarar gören üreticilere destek olmak için çalışma başlattı. Yaşanan doğal afetlerden etkilenen küçük üreticilerin gelir kayıplarının telafi edilmesi ve geçimlerini sağlayarak tarımsal üretime devam etmelerinin temini maksadıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ayni veya nakdi yardımda bulunmak üzere destek kararı tasarısını meclise taşıdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticilerin zararlarını telafi etmek amacıyla çalışmalarına başladı. Bitkisel üretim alanlarında doğal afet zararlarının telafisini sağlamak amacıyla Haziran ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında görüşülen karar tasarısı, ilgili komisyona sevk edilerek destek süreci başlatıldı.

Yaşanılan doğal afet sonrasında tarım arazisi, ürünleri zarar gören üreticilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden faydalanabilmeleri için ilçelerde bulunan Hasar Tespit Komisyonları'na başvurularını yaparak hasar raporlarını almaları gerekiyor.

Ürünleri doğal afetten zarar gören üreticilerin hak kaybı yaşamamaları ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması veya Ziraat Odalarından çifti belgesi sahibi olması, tarım sigortası yaptırmamış olması ve bağlı bulundukları ilçelerdeki Hasar Tespit Komisyonları'ndan hasar tespitlerini yaptırmaları ve Tarım Sigortalarından hasar ödemesi almayan küçük üreticiler faydalanabilecek.

Haziran ayı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen üreticilere destek verilmesi kararı meclis üyeleri tarafından oylanarak, ilgili komisyona sevk edildi. Meclisin karar vermesine takiben, Manisa Büyükşehir Belediyesi başvuru yapılması için gerekli duyuru ve bilgilendirmelerinin yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi Doğal Afetlerden Zarar Gören Üreticilere Destek Olacak - Son Dakika

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