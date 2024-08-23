Manisa\'da Badem Hasadı Yüzleri Güldürdü

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan badem ağaçlarının verimi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Hakan ve Kaan Özel kardeşlerin yıllar öncesi domino yaptıkları badem ağaçları yaprağından fazla badem verdi. Bu yıl badem veriminden memnun olduklarını dile getiren Özel kardeşler şunları söyledi: "Bademlerin verimi sevindirdi. Yaprağından fazla badem var. Elle kırılabilen badem daha fazla rağbet görüyor. Mahallemizde bu yıl 8-10 ton ürün rekoltesi olur."

Alemşahlı Mahallesinde 20 dönümlük alanda ekilen bademlerde hasat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA