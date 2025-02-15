Manisa'da Dere Yataklarında Temizlik ve Yol Geçişi Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Dere Yataklarında Temizlik ve Yol Geçişi Düzenlemesi

Manisa\'da Dere Yataklarında Temizlik ve Yol Geçişi Düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, dere yataklarındaki temizlik çalışmalarının yanı sıra, Akhisar'daki Moralılar Mahallesi'nde menfez montajları yaparak çiftçilerin ulaşımını kolaylaştırdı. Mahalle muhtarı, hizmetin çiftçiler için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

15.02.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, dere yataklarında yaptığı temizlik ve düzenlemeler ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Moralılar Mahallesi'nde uzun zamandır kapalı olan yol geçişini, yaptığı menfez montajlarıyla yeniden aktif hale getirdi. Çalışmanın hayata geçirildiği Moralılar Mahalle Muhtarı Yılmaz Kırbaş, "Bu yol sayesinde hasat zamanı 5 kilometre öteden dolanarak, ürününü fabrikaya getiren çiftçi, artık 500 metreden işini görecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Akhisar Belediye Başkanımıza, bütün kurum amirlerine müdürlerine ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarındaki hummalı çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar'ın Moralılar Mahallesi'nde de halkın yaşamını kolaylaştıracak önemli bir çalışma hayata geçirildi. Uzun zamandır yetersiz beton büzler nedeniyle kapalı olan yol geçişi, yapılan menfez montajıyla yeniden aktif hale getirildi. MASKİ, bu çalışmayla Akselendi, Sazoba, Beyoba ve Rahmiye mahallelerindeki çiftçilerin de yolunu kısaltarak, büyük kolaylık sağladı.

Çalışmanın hayata geçirildiği Moralılar Mahalle Muhtarı Yılmaz Kırbaş, "Bu yol geçişini uzun zamandır kullanamıyorduk. Tabi bu hizmeti bu karda kışta, bu soğuk havalarda beklemiyordum. Sağ olsunlar bu havada yolumuzu açtılar. Bu yol sayesinde hasat zamanı 5 kilometre öteden dolanarak, ürününü fabrikaya getiren çiftçi artık 500 metreden işini görecek" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Dere Yataklarında Temizlik ve Yol Geçişi Düzenlemesi - Son Dakika

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