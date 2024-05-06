Manisa'da Dolu ve Sağanak Yağış Tarım Alanlarında Zarara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Dolu ve Sağanak Yağış Tarım Alanlarında Zarara Yol Açtı

Manisa\'da Dolu ve Sağanak Yağış Tarım Alanlarında Zarara Yol Açtı

Manisa ve çevre ilçelerinde 4 Mayıs Cumartesi Günü etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak üreticilere desteklerini iletti.

06.05.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa ve çevre ilçelerinde 4 Mayıs Cumartesi Günü etkili olan dolu ve sağanak yağış, bazı tarımsal alanlarda zarara yol açarken, tarım ürünlerinin de olumsuz etkilenmesine neden oldu. Dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ne giden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üreticilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa ve ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesindeki pamuk, domates ve bağ alanlarında incelemelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Yeniharmandalı Muhtarı Veysel Akkoyun ve üreticilerden bölgedeki hasara dair bilgiler aldı. İl Müdürü Öztürk'e incelemelerinde Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan eşlik etti.

İl Müdürü Öztürk, "Dolu ve şiddetli yağıştan etkilenen Mahallelerimizde hasar belirleme çalışmalarına başladık. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla Müdürlüğümüz olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetsiz bir sezon diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Tarım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Dolu ve Sağanak Yağış Tarım Alanlarında Zarara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Dolu ve Sağanak Yağış Tarım Alanlarında Zarara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement